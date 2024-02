Neue Zahlen enthüllt: Das bietet Real Madrid Mbappé

IMAGO/Abdullah Firas/ABACA

PSG oder Real: Wohin zieht es Kylian Mbappé

Der Transferpoker um Kylian Mbappé befindet sich nach Monaten im Wartestand endlich auf der Zielgraden. Ob der Superstar seine Karriere bei Paris Saint-Germain fortsetzt oder doch zu Real Madrid wechselt, steht zwar noch nicht fest. Konkrete Zahlen zum Angebot der Königlichen sind nun aber erstmals genannt worden.

Kylian Mbappé hat die Qual der Wahl. Der Superstar muss sich entscheiden: Will er in Zukunft lieber (noch) mehr Geld verdienen, oder seine Laufbahn beim größten Klub der Welt fortsetzen? Eben jener Klub, Real Madrid, bietet dem Franzosen ein finanzielles Paket, das nicht annähernd mit dem von Paris Saint-Germain mithalten kann. Gleichwohl hat es auch die Offerte der Königlichen durchaus in sich.

Der spanische Radiosender "Cadena Copa" will die genauen Zahlen kennen. Demnach könnte Mbappé bei Real Madrid künftig ein Netto-Gehalt in Höhe von 15 Millionen Euro kassieren. Damit würde er zwar zum Top-Verdiener des Klubs aufsteigen, das Gehaltsgefüge aber auch nicht sprengen. Andere Gutverdiener in Madrid sollen bis zu zwölf Millionen Euro netto kassieren.

Real bietet Mbappé außergewöhnlichen Bonus

Gleichzeitig bietet Real dem französischen Superstar ein sattes Handgeld. Dem Bericht zufolge liegt die exakte Summe bei 60 Millionen Euro. Grundsätzlich auf eine Einmalzahlung hatten sich Klub und Spieler schon in früheren Gesprächen geeinigt. Nun wurde diese Obergrenze angeblich von Präsident Florentino Pérez und Co. festgesetzt.

Last but not least ködert der Champions-League-Rekordsieger den 25-Jährigen dem Bericht zufolge noch mit einem ganz besonderen Bonus. Es heißt, dass Real bereit sei, einen Teil der Bild-Rechte an Mbappé abzutreten. Die Rede ist von satten 60 Prozent.

Für die Königlichen wäre dies ein außergewöhnlicher Schritt, denn im Normalfall hält der Verein 100 Prozent der Bild-Rechte, mit denen sich bei einem Spieler vom Kaliber Mbappés Jahr für Jahr viele Millionen Euro verdienen lassen.

Ob Mbappé sich von diesem Angebot überzeugen lässt, bleibt wie alles in den letzten Monaten abzuwarten. Erst am Donnerstag hatten die Königlichen die Hoffnungen ihrer Fans auf einen Vollzug des Transfers geschürt, als sie in den sozialen Medien im großen Stil etwas Neues ankündigten. Mit Mbappé hatte dies aber nichts zu tun. Stattdessen bewarb der Klub mit einem Video lediglich einen neuen Sponsor.