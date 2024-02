Spekulationen um Trainer-Beben bei Hertha BSC

IMAGO/Michael Taeger

Pál Dárdais Vertrag bei Hertha BSC läuft im Sommer aus

Nach dem Aus im DFB-Pokal sowie der 1:2-Heimpleite in der 2. Bundesliga gegen den Hamburger SV geht es für Hertha BSC in dieser Saison sportlich wohl nur noch um die sprichwörtliche goldene Ananas. Kein Wunder also, dass die Spekulationen um die Zukunft von Trainer Pál Dárdai Fahrt aufnehmen.

Dem "kicker" zufolge ist offen, ob Dárdais im kommenden Sommer auslaufender Vertrag als Chefcoach seines Herzensvereins verlängert wird.

Die aktuelle sportliche Situation soll bei Klub-Investor 777 Partners nicht für Begeisterung sorgen, heißt es. Schon zweimal habe sich das US-Unternehmen demnach gegen die Entscheidung von Hertha BSC für Dárdai ausgesprochen: im April 2023, als der 47-Jährige zunächst als Feuerwehrmann für den entlassenen Sandro Schwarz übernahm, und noch einmal, als die Alte Dame ihn nach dem Abstieg als Architekten des Neuaufbaus im Unterhaus auserkor.

Brisant: Der kürzlich unter tragischen Umständen verstorbene Vereinspräsident Kay Bernstein soll in beiden Fällen einer der größten Dárdai-Fürsprecher gewesen sein.

Diese interne Unterstützung für den Rekord-Bundesligaspieler von Hertha BSC fällt nun weg. Dass es zu einem Wechsel auf der Trainerbank kommt, scheint also ganz und gar nicht ausgeschlossen zu sein.

Hertha BSC droht Abgang von Fabian Reese

Auch der weitere Verbleib von Topscorer Fabian Reese in Berlin ist dem "kicker"-Bericht zufolge trotz seines bis 2026 laufenden Vertrags unsicher.

Den 26-Jährigen zieht es demnach zur kommenden Saison in die Bundesliga. Mit Hertha BSC dürfte dieses Ziel angesichts von inzwischen zehn Punkten Rückstand auf Rang drei aber nicht zu erreichen sein.

Immerhin: An der Klub-Spitze deutet sich entgegen jüngster Gerüchte eine Konstante an.

Der im Oktober auslaufende Kontrakt von Geschäftsführer Thomas E. Herrich soll laut "kicker" verlängert werden. Der 59-Jährige ist bereits seit 2000 in verschiedenen Funktionen für Hertha BSC tätig. Die jetzige Chef-Rolle übernahm er im Sommer 2020.