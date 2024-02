Anzeichen für Wechsel? Überraschung auf BVB-Meldebogen

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Der BVB trifft im Champions-League-Achtelfinale auf die PSV Eindhoven

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund musste, wie die anderen Teilnehmer auch, bis zum 2. Februar seinen Kader für die K.o.-Phase der Champions League melden. Bis zu drei Nachnominierungen waren erlaubt, der BVB nutzte diese Möglichkeit aber offenbar nicht komplett aus.

Der BVB hat Rechtsverteidiger Thomas Meunier erneut nicht für die bevorstehenden Spiele in der Champions League gemeldet. Das berichten die "Ruhr Nachrichten". Offiziell verkündet wird die Liste in den kommenden Tagen, heißt es.

Die Entscheidung, weiterhin auf den Belgier zu verzichten, kommt durchaus überraschend: War er im Sommer aufgrund einer langwierigen Verletzung nicht für die Königsklasse gemeldet worden, hätte er für die Achtelfinal-Partien der Schwarz-Gelben gegen die PSV Eindhoven (20. Februar, 13. März) durchaus eingesetzt werden können.

Meunier stand in den Spielen der Borussia gegen Darmstadt 98 (3:0), den 1. FC Köln (4:0), den VfL Bochum (3:1) und beim 0:0 gegen den 1. FC Heidenheim jeweils in der Startformation. Aufgrund der Verletzung von Julian Ryerson war der 32-Jährige die einzige wirkliche Option für die rechte Abwehrseite, da Marius Wolf (fehlte in der Winterpause krankheitsbedingt) und Mateu Morey (Rückstand nach Knie-Operation) noch außer Form sind.

Bahnt sich doch noch ein Meunier-Abschied vom BVB an?

Hintergrund der Nicht-Nominierung von Meunier könnte einerseits sein, dass Ryerson rechtzeitig zum Achtelfinal-Hinspiel gegen PSV wieder fit ist. Der Norweger soll im Verlauf der Woche zurück ins Mannschaftstraining einsteigen. Andererseits mehrten sich zuletzt die Gerüchte, dass Meunier in diesem Winter doch noch den Verein wechselt.

Wie türkische Medien berichteten, könnte sich ein Transfer zu Trabzonspor anbahnen. Die Transferperiode für die SüperLig endet erst am kommenden Freitag.

Nachgemeldet hat Borussia Dortmund nach Angaben von "Ruhr Nachrichten" unterdessen die beiden Winter-Neuzugänge Jadon Sancho und Ian Maatsen.