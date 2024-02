Ex-Torjäger über Schalker Krise: "Das funktioniert nicht"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Vorname Nachna

Marius Bülter (l.) spielt seit dieser Saison in Hoffenheim

Zwei Spielzeiten lang stand Marius Bülter beim FC Schalke 04 unter Vertrag, stieg mit den Königsblauen 2022 in die Bundesliga auf. Auch nach seinem Abschied aus Gelsenkirchen im vergangenen Sommer verfolgt der Stürmer die Entwicklung seines Ex-Klubs noch immer mit Interesse - und entsprechender Sorge.

Insgesamt stand Bülter für den FC Schalke in 89 Pflichtspielen auf dem Rasen, schoss dabei in Bundesliga, 2. Bundesliga und DFB-Pokal 23 Tore. Hinter Simon Terodde war der 1,90-m-Mann damit in seiner S04-Zeit der zweitbeste Offensivspieler der Knappen.

"Man fiebert bei Schalke mit, weil man gefühlt Fan des Vereins geworden ist. Zum anderen spielen Freunde dort, mit denen man immer noch Kontakt hat und mitbekommt, was los ist", meinte Bülter jetzt bei der "ran Bundesliga-Webshow".

Der FC Schalke konnte zwar das letzte Heimspiel in der zweiten Liga gegen Eintracht Braunschweig mit 1:0 gewinnen, befindet sich aber auch weiterhin in akuter Abstiegsgefahr. Trotz eines guten Kaders hinkt Königsblau der eigenen Erwartungshaltung deutlich hinterher, weiß auch der einstige S04-Stürmer Bülter: "Gute Spieler zu haben heißt ja nicht direkt, dass eine Mannschaft funktioniert und man Erfolg hat. Das Zusammenspiel muss klappen, das funktioniert dieses Jahr nicht."

Bülter hat noch Vertrag bis 2026 in Hoffenheim

Trotzdem glaube der gebürtige Ibbenbürener daran, dass "da schon Köpfe in der Mannschaft sind, die dafür sorgen können, dass sie wieder in die richtige Bahn kommen".

Seit seinem Sommer-Transfer von Bundesliga-Absteiger Schalke 04 zur TSG Hoffenheim (für drei Millionen Euro Ablöse) ist Bülter im Kraichgau noch nicht vollends angekommen.

Zwar stand er in jedem Liga-Spiel der Hoffenheimer auf dem Feld, konnte allerdings erst ein Saisontor beisteuern. Der Angreifer hatte bei der TSG einen Dreijahresvertrag bis 206 unterschrieben.