Ex-Nationaltrainer soll Xabi Alonso beerben

Xabi Alonso soll angeblich vor einem Abschied von Bayer Leverkusen stehen

30 Spiele, 26 Siege, vier Remis: Bayer Leverkusen ist vor dem Bundesliga-Gipfeltreffen mit dem FC Bayern ungeschlagen. Einen großen Anteil daran hat Trainer Xabi Alonso. Die herausragende Bilanz könnte allerdings dazu führen, dass sich das Engagement des einstigen Mittelfeld-Genies bei der Werkself seinem Ende nähert. Ein Nachfolger wird bereites gehandelt.

Bei seinen Ex-Klubs FC Bayern, Real Madrid und FC Liverpool wurde Xabi Alonso in den vergangenen Monaten bereits als künftiger Coach ins Spiel gebrach. Besonders heiß schien zuletzt die Spur nach England, wo Jürgen Klopp ankündigte, die Reds am Ende der Saison zu verlassen.

Den FC Liverpool, so erklärte Klopp in einer ausführlichen offiziellen Mitteilung, habe er bereits im November von seinem Schritt in Kenntnis gesetzt, was den Verein "footmercato.com" zufolge veranlasste, relativ frühzeitig bei Alonso vorstellig zu werden.

Nun gießt das Portal "Relevo" noch einmal kräftig Öl ins ohnehin lodernde Feuer der Gerüchteküche: Demnach steht der Abschied von Alonso in Richtung FC Liverpool am Ende der Saison bereits so gut wie fest, Bayer soll sogar bereits mit einem Nachfolger verhandeln und auf eine "sofortige Einigung" drängen, heißt es.

Lopetegui nicht nur bei Bayer Leverkusen begehrt

Dabei handelt es sich demnach um keinen geringeren als den spanischen Ex-Nationaltrainer Julen Lopetegui. Der 57-Jährige wurde im Sommer 2023 bei den Wolverhampton Wanderers entlassen und steht seitdem ohne Job da.

Laut "Relevo" allerdings bei Weitem nicht ohne Interessenten: die AC Milan soll derzeit am ehemaligen Coach vom FC Porto, von Real Madrid und dem FC Sevilla baggern. Lopetegui soll zudem in den vergangenen Wochen und Monaten Offerten aus Saudi-Arabien und der Premier League abgelehnt haben.

Vor Juni soll sich der Übungsleiter allerdings ohnehin nicht dafür entscheiden wollen, wo sein Aufgabengebiet künftig liegen wird.

Was an den Gerüchten dran ist, wird die Zeit zeigen. Immerhin bestätigte Bayer-Chef Fernando Carro gegenüber "talkSPORT" bereits, dass ein Abschied Alonsos nicht auszuschließen sei. Zwar existiere keine vertraglich festgelegte Ausstiegsklausel, man wolle aber niemanden gegen seinen Willen halten.