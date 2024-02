Hoeneß mit fieser Läster-Attacke gegen Bayern-Kritiker

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel Engelbrecht

Lässt die "Abteilung Attacke" beim FC Bayern aufleben: Uli Hoeneß

Vor dem Top-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern diskutiert Fußball-Deutschland über die wiederkehrende Kritik von TV-Experten am Münchner Trainer Thomas Tuchel und dessen Reaktion darauf. Der Münchner Klub-Patron Uli Hoeneß hat zu Dietmar Hamann und Co. eine klare Meinung.

"Es ist das eine, wenn man einmal attackiert wird, das muss man wegstecken können. Aber wenn immerzu Angriffe aus der gleichen Richtung kommen, dann muss man manchmal auch zum Ausdruck bringen, dass man die Schnauze voll hat", äußerte das Aufsichtsratsmitglied des deutschen Rekordmeisters im Interview mit der "FAZ" Verständnis für Tuchels teils schroffe Konter.

Kürzlich hatte Dietmar Hamann an der Säbener Straße großen Ärger ausgelöst, als er Tuchels Aussagen bei einem Fanclub-Besuch als "Frechheit" bezeichnete. Eine offizielle Gegendarstellung ließ nicht lange auf sich warten.

"Der FC Bayern hat klargestellt, dass er sich unsachliche Kritik in Zukunft nicht mehr gefallen lässt. Da würde dann auch ich im Zweifel nicht schweigen. Es gibt da diesen Punkt: bis hierher und nicht weiter!", stellte Hoeneß klar.

Hamann hat sich mittlerweile bei Tuchel entschuldigt, dieser lehnte die Abbitte des "Sky"-Experten jedoch ab.

FC Bayern: Hoeneß lästert über Strunz

Hoeneß nutzte die Gelegenheit, um ordentlich Dampf abzulassen. "Sie dürfen mir glauben: Hier kann man schon mal aus der Haut fahren", verriet der 72-Jährige.

Ein konkretes Beispiel aus den letzten Tagen folgte: "Wir lesen hier am Montagmorgen erst mal in der Zeitung, dass der Thomas Strunz, von dem ich seit Giovanni Trapattoni gar nichts mehr gehört hab, plötzlich sagt, was der Verein alles falsch macht."

Eine verbale Ohrfeige für Strunz, der bei "Welt TV" über Tuchel hergezogen war. Der Nachfolger von Julian Nagelsmann sei "dünnhäutig" und "nicht wirklich souverän", beklagte der ehemalige Nationalspieler.

Persönliche Anschuldigungen, die Hoeneß offenbar überhaupt nicht gefallen haben. Kein Zweifel: Die sagenumwobene "Abteilung Attacke" ist zurück!