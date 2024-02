BVB-Flirt Uzun hat klare Vorstellungen von neuem Klub

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Nürnberg-Talent Uzun steht nicht nur beim BVB auf dem Wunschzettel

Can Uzun vom 1. FC Nürnberg gehört zu den wohl größten Talenten Deutschlands. Kein Wunder, dass der 18-Jährige mittlerweile heiß begehrt ist. Unter anderem der BVB soll seine Fühler nach dem Deutsch-Türken ausgestreckt haben. Uzun selbst soll klare Vorstellungen für seinen neuen Klub haben.

Nürnberg-Sportchef Dieter Hecking weiß es bereits: "Die Wahrscheinlichkeit, dass er (Can Uzun; Anm. d. Red.) über den Sommer bleibt, ist relativ gering. Die Vereine stehen Schlange." Aber wohin zieht es den hochtalentierten Offensiv-Künstler?

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, gab es zwischen dem Spieler und dem BVB bereits Kontakt. Auch Eintracht Frankfurt, Newcastle United, Brighton & Hove Albion, der FC Fulham und Inter Mailand sollen Interesse haben. Die Möglichkeiten für Uzun erscheinen grenzenlos.

BVB-Flirt Uzun hat klare Vorstellungen von seinem neuen Klub

Der 18-Jährige hat laut "RN" jedoch klare Vorstellungen, welche Punkte sein neuer Klub erfüllen muss. Demnach will Uzun nicht als Ergänzungsspieler kommen, sondern genügend Spielzeit und eine wichtige Rolle bekommen. Zudem will er als Zehner oder Achter eingesetzt werden und nicht als Stürmer.

Der gebürtige Regensburger würde gerne in Deutschland bleiben und daher einen Transfer in die Bundesliga bevorzugen.

Uzun befindet sich aktuell in absoluter Top-Form. In der laufenden Saison erzielte er in wettbewerbsübergreifend 20 Partien 13 Treffer und bereitete weitere drei Tor vor. Sein Marktwert wird von "transfermarkt.de" derzeit auf rund acht Millionen Euro geschätzt.

Wie viel ein Klub am Ende wirklich zahlen müsste, ist unklar. In Nürnberg steht der Rechtsfuß noch bis Sommer 2027 unter Vertrag. Berichte um eine mögliche Ausstiegsklausel nach der laufenden Spielzeit sorgten zuletzt für Verwirrung.

Ebenfalls noch nicht bekannt ist, ob Uzun in der Zukunft für die türkische oder die deutsche Nationalmannschaft auflaufen möchte.