Darum tut sich der FC Bayern in der CL leichter

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Der FC Bayern unterlag zuletzt im Topspiel bei Bayer Leverkusen

Der FC Bayern kassierte zuletzt im Bundesliga-Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen eine bittere 0:3-Niederlage, liegt in der Tabelle nun schon fünf Zähler hinter der Werkself. An der Favoritenrolle für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Lazio Rom am Mittwoch (21:00 Uhr) ändert das allerdings nichts, ist sich Ex-Nationalspieler Fredi Bobic sicher.

Auch, wenn es in der Meisterschaft zuletzt einige Rückschläge setzte für den FC Bayern: In das Duell in der Königsklasse mit dem Tabellenachten der Serie A gehen die Münchner eindeutig als Favorit, meinte der langjährige Bundesliga-Profi und -Funktionär in einem Gastbeitrag im "kicker".

"Thomas Tuchels Team ist gegen Lazio Rom Favorit. Lazio ist zwar eine robuste Mannschaft, aber aufgrund der individuellen Klasse sollten die Münchner weiterkommen", schrieb Bobic, der zuletzt bis Januar 2023 bei Hertha BSC als Sport-Geschäftsführer gearbeitet hatte.

Auch bei ihm verfestigte sich zuletzt der Eindruck, dass sich der FC Bayern auf europäischem Parkett in der Champions League leichter tat als im Alltags-Geschäft Bundesliga.

"International genießen die Münchner noch ganz großen Respekt, während in der Bundesliga viele Mannschaften gegen sie mutig ihre Chance suchen. Wie weit die Münchner kommen, wird – wenn sie das Achtelfinale überstehen sollten – natürlich auch von der Auslosung abhängen", vermutete der 52-Jährige.

Fredi Bobic hält nichts von der Kader-Diskussion beim FC Bayern

Bobic, der aktuell für "DAZN" als TV-Experte arbeitet, glaubt derweil nicht daran, dass der Kader des deutschen Rekordmeisters grundsätzlich zu dünn oder zu schwach besetzt ist: "Ich finde, er ist groß genug, auch wenn sie derzeit ein paar Verletzte zu viel haben. Aber erstens ist Min-Jae Kim vom Asien-Cup zurück, und auch einige Rekonvaleszenten sind wieder im Kader, zweitens bedeuten Ausfälle auch eine Chance für Talente wie Alexander Pavlovic."

Nach dem ersten K.o.-Spiel in der Champions League geht es für den FC Bayern anschließend in der Bundesliga gegen den VfL Bochum (A), RB Leipzig (H) und SC Freiburg (A) weiter.