Transfer-Hammer mit pikanter Note beim FC Bayern?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Lena Oberdorf könnte bald für den FC Bayern spielen

Ein Transfer-Hammer bahnt sich an: Lena Oberdorf soll für eine Rekordablöse vom VfL Wolfsburg zum FC Bayern München wechseln. Dabei war das für sie als Schalke-Fan einst undenkbar.

Die pikanten Worte der Vergangenheit bekommt Lena Oberdorf jetzt natürlich aufs Brot geschmiert. Unverblümt offenbarte die Fußball-Nationalspielerin einst als Schalke-Fan ihre Abneigung gegen den FC Bayern.

Die flapsige Erklärung ihrer Entscheidung für den VfL Wolfsburg und gegen München holt sie nun ein, denn die Weltklasse-Abräumerin soll auf dem Sprung zu den Meisterinnen sein.

Angesprochen auf den bekannten Bayern-Song der Toten Hosen ("Ich würde nie zum FC Bayern München gehen") hatte Oberdorf vor der EM 2022 der "Sport Bild" gesagt: "Ja, klar, kenne ich! Ich kann mir auch nicht vorstellen, zu den Bayern zu gehen."

Die 22-Jährige aus Gevelsberg im Ruhrgebiet legte auf ihre königsblauen Sympathien verweisend nach: "Selbst wenn die Bayern gegen Dortmund gespielt haben, war ich eher für Dortmund. Das sagt alles, oder?"

Ausstiegsklausel macht Wechsel zum FC Bayern möglich

Seit Montag aber sagt die aufgeregte Gerüchteküche etwas ganz anderes: Die von mehreren europäischen Topteams umworbene Mittelfeldspielerin (Vertrag bis 2025) soll per Ausstiegsklausel überraschend nach München wechseln. Ausgerechnet.

Immerhin: Oberdorf erzählte auch schon mal, dass sie sich gerne mit dem Münchner Mittelfeldchef Joshua Kimmich austauschen würde. "Ich glaube, dass unsere Spielideen ganz gut zusammenpassen."

Die beiden Klubs hüllen sich bislang noch in Schweigen. Laut "Sport Bild" aber kann sie den VfL für eine Ablöse in Höhe von 200.000 bis 250.000 Euro verlassen. Noch nie wurde so viel Geld für eine deutsche Fußballerin bezahlt. Zur Einordnung: Das Portal "Soccerdonna" führt "Obi" mit 375.000 Euro Markwert als wertvollste deutsche Spielerin.

Paris St. Germain soll ebenso interessiert gewesen sein wie Englands Meister FC Chelsea. Für die kriselnde Bundesliga hätte das Signalwirkung: Eine junge Hochkaräterin entscheidet sich inmitten der Diskussionen über die verlorene internationale Wettbewerbsfähigkeit für den Verbleib.

VfL Wolfsburg droht herber Verlust

Der Pokalsieger aus Niedersachsen indes würde nach Felicitas Rauch (North Carolina Courage) die nächste Nationalspielerin verlieren, noch dazu an den nationalen Dauerrivalen. Dafür könnte eine andere das VfL-Mittelfeld verstärken: Janina Minge hat bereits angekündigt, den SC Freiburg im Sommer zu verlassen.

Doch der Verlust wäre schmerzlich, Oberdorf gilt mit ihrer Übersicht und ihrer Zweikampfstärke schon seit ihrer Jugend als Jahrhunderttalent. Im verkorksten WM-Jahr 2023 hatte die Senkrechtstarterin allerdings körperlich unter anderem mit Rückenproblemen sowie auch mental zu kämpfen.

Was ihr aus dem Tief heraushalf? Gespräche mit dem Sportpsychologen und ein DJ-Set als neues Hobby zum Ausgleich. "Wenn wir am Ende der Saison als Meister dastehen oder als Pokalsieger, dann sehe ich mich da auf jeden Fall beim Auflegen auf der Party", verriet Oberdorf.

Vermutlich dann ohne einen gewissen Toten-Hosen-Hit auf der Playlist.