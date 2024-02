Trainer-Kandidat eindringlich vor dem FC Bayern gewarnt

IMAGO/Joeran Steinsiek

Thomas Tuchel muss um seinen Job beim FC Bayern bangen

Neben vielen anderen Namen wurde zuletzt überraschend auch der von Ole Gunnar Solskjaer beim FC Bayern gehandelt. Der frühere englische Nationalspieler Paul Parker warnt den Ex-Coach von Manchester United allerdings eindringlich vor einem Engagement beim deutschen Rekordmeister.

"Ich persönlich denke, dass er den Job nicht annehmen sollte, wenn er ihm angeboten wird. Ich glaube nicht, dass er den Job annehmen will. Es gibt keinen Verein in Europa, der so politisch ist wie Bayern München", sagte Parker im Interview mit dem Portal "wettfreunde.net".

Ehrenpräsident Uli Hoeneß habe beim FC Bayern "ein viel zu großes Mitspracherecht", unkte Parker. "Wer auch immer jetzt in den Verein kommt, muss den Verein sehr gut kennen. Der neue Manager muss den Vorstand hinter sich haben, und das hat Ole nicht."

In München herrsche derzeit "ein ziemliches Durcheinander", analysierte Parker mit Verweis auf die jüngsten Querelen mit Thomas Müller und Joshua Kimmich. "Ich würde sagen, es ist im Moment ein Zirkus."

FC Bayern könnte "schwierig" für Ole Gunnar Solskjaer werden

Die Stars des FC Bayern würden Solskjaer zwar wegen seiner schillernden Profi-Karriere respektieren, "aber natürlich müsste er sich diesen Respekt auch als Manager verdienen, was bei Bayern München mit so vielen großen Namen schwierig sein könnte", sagte Parker.

Der 59-Jährige schwärmte grundsätzlich aber in den höchsten Tönen von Solskjaer: "Ole spricht immer mit dem Herzen, und ich halte ihn für einen großartigen Manager." Solskjaers Entlassung in Manchester im November 2021 sei "falsch" gewesen, "aber er musste es einfach akzeptieren", ergänzte der langjährige United-Profi.

Solskjaer war von "Sky" zuletzt als Trainer-Kandidat beim FC Bayern genannt worden, falls es mit Chefcoach Thomas Tuchel nicht mehr weitergeht.

Der 50-Jährige ist nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge heftig angezählt. Das nächste Bundesligaspiel am Samstag (18:30 Uhr) gegen RB Leipzig könnte für ihn zum Job-"Endspiel" werden.