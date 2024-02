Medien: FC Bayern heiß auf PSG-Superstar

IMAGO/Dave Winter/Shutterstock

PSG-Verteidiger Marquinhos (r.) wird mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht

Der FC Bayern hat in den vergangenen Jahren immer wieder viel Geld für neue Abwehr-Stars in die Hand genommen. Dennoch bleibt die Defensive in München eine Transfer-Baustelle. Nun gibt es neue Spekulationen über einen möglichen Mega-Transfer im kommenden Sommer.

Der FC Bayern zählt zu den "größten Interessenten" an Innenverteidiger Marquinhos von Paris Saint-Germain, wie der brasilianische Sender "UOL Esporte" vermeldet.

Beim 29-Jährigen seien bereits mehrere Anfragen über einen Wechsel zur Saison 2024/25 eingetroffen, auch Post aus München sei demnach darunter gewesen. Interesse bestünde zudem vor allem aus der englischen Premier League, gleich mehrere Topklubs sollen Marquinhos ins Visier genommen haben, heißt es.

Beim FC Bayern soll der 84-fache brasilianische Nationalspieler dem Bericht zufolge deshalb hoch im Kurs stehen, weil angeblich der nächste Abwehr-Umbruch vollzogen werden soll.

Marquinhos bei PSG noch lange unter Vertrag

Die Münchner hatten sich erst im Winter mit dem Engländer Eric Dier verstärkt, der auf Leihbasis mit Option auf einen festen Wechsel von Tottenham Hotspur kam. Im vergangenen Sommer wurde der Südkoreaner Min-jae Kim für 50 Millionen Euro von SSC Napoli verpflichtet, ein Jahr zuvor griff man für Matthijs de Ligt tief ins Portemonnaie und überwies rund 67 Millionen Euro an Juventus. In der Saison 2021/22 kam Dayot Upamecano für 42,5 Millionen Euro aus Leipzig an die Isar.

Zuletzt gab es jedoch vermehrt Gerüchte, dass sich vor allem Matthijs de Ligt im Sommer nach dann lediglich zwei Jahren beim FC Bayern schon wieder verabschieden könnte. Der Niederländer hadert mit seiner Rolle unter Cheftrainer Thomas Tuchel, vor allem Manchester United zeigt Berichten zufolge großes Interesse an einer Verpflichtung.

Ob der FC Bayern letztlich einen Transfer von PSG-Superstar Marquinhos realisieren kann, ist indes nicht abzusehen. Der Innenverteidiger spielt seit 2013 für die Hauptstädter, sein Vertrag wurde im vergangenen Jahr bis 2028 verlängert. Da PSG schon ein Abgang von Kylian Mbappé droht, wird man den Abwehrchef sicher nicht so einfach abgeben wollen.