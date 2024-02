IMAGO

Harry Kane (r.) und Leroy Sané treffen mit dem FC Bayern auf RB Leipzig

Nach zuletzt drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie will der FC Bayern am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) endlich den Bock umstoßen. Im Heimspiel gegen RB Leipzig soll der Weg zurück in die Erfolgsspur gefunden werden. Wo wird das Spiel der Münchner gegen RB Leipzig live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Von einem ruhigen Arbeiten ohne Englische Woche konnte beim FC Bayern zuletzt wieder einmal keine Rede sein. Am Mittwoch sorgte der deutsche Rekordmeister mit der Meldung der bevorstehenden Trennung von Cheftrainer Thomas Tuchel für einen Paukenschlag.

Spätestens nach der laufenden Saison 2023/2024 endet die Zusammenarbeit zwischen den Münchnern und Tuchel, der erst vor elf Monaten an der Säbener Straße übernommen hatte.

Bis dahin wollen sowohl er selbst als auch der Klub alles für den "maximalen Erfolg" tun, wie es in einer gemeinsamen Presseerklärung am Mittwoch formuliert wurde. Ganz klar: Um beim FC Bayern endlich wieder Ruhe reinzubekommen nach den Niederlagen gegen Bayer Leverkusen (0:3), Lazio Rom (0:1) und den VfL Bochum (2:3) muss das Topspiel am Samstagabend in der Bundesliga gegen RB Leipzig gewonnen werden.

Gelingt Thomas Tuchel mit seinem Team gegen die Roten Bullen endlich der Turnaround? Oder schafft RB Leipzig den ersten Auswärtssieg im Kalenderjahr 2024? Und wo wird das Spiel FC Bayern gegen RB Leipzig live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft FC Bayern vs. RB Leipzig live im TV und Stream