Nach Tuchel-Aus: Experte unterstellt FC Bayern Resignation

IMAGO/Photo Sport Pics

Thomas Tuchel verlässt den FC Bayern im Sommer

Am Mittwoch hat der FC Bayern verkündet, die Zusammenarbeit mit Trainer Thomas Tuchel nach der Saison zu beenden. In den kommenden Monaten wollen alle Beteiligten dafür sorgen, dass man Ende Juni im Guten auseinandergehen kann. Zumindest in sportlicher Hinsicht glaubt Ex-Profi Erik Meijer jedoch nicht an einen versöhnlichen Abschluss.

"Er hat voll einen in die Tröte bekommen", fasste der "Sky"-Experte die vergangenen Tage von Tuchel beim FC Bayern zusammen. Nach der 2:3-Niederlage in Bochum hatten viele Beobachter mit einer sofortigen Entlassung des Übungsleiters gerechnet, die Münchner Führung entschied sich allerdings anders.

Tuchel bekommt nun die Gelegenheit, die Spielzeit 2023/2024 ordentlich abzuschließen. In der Fußball-Bundesliga und der Champions League sind Titel noch möglich, wenn auch nach derzeitigem Stand nicht allzu wahrscheinlich.

Meijer ist gespannt, wie das Team auf die Neuigkeiten reagiert: "Jetzt ist natürlich die Frage: Wie geht die Mannschaft damit um? Sagen die gefestigten Leute, denen er links und rechts eine mitgegeben hat, trotzdem: 'Jetzt geht's auch um unsere Ehre'? Wollen Kimmich und Co. das Maximale rausholen, um für Bayern München da zu sein?"

Der frühere Torjäger von Bayer Leverkusen ergänzte: "Ich glaube, dass die Jungs jetzt noch mehr gefragt sind, weil sie wissen, dass dieser Trainer im nächsten Sommer nicht mehr ihr Trainer sein wird. Ich muss hier für mich selber beweisen, dass ich es wert bin, noch für den FC Bayern zu spielen."

Hat der FC Bayern die Meisterschaft schon aufgegeben?

Dass beim FC Bayern durch die Tuchel-Entscheidung neue Kräfte freigesetzt werden, bezweifelt Meijer. Nach 22 Spieltagen hat Spitzenreiter Leverkusen stolze acht Punkte Vorsprung vor dem deutschen Rekordmeister.

Meijer erkennt in München einen Hauch von Resignation. "Durch diese Aussage habe ich das Gefühl, dass Bayern die Meisterschaft sowieso schon aufgegeben hat", erklärte der 54-Jährige.

Ursprünglich wäre Tuchels Arbeitspapier noch bis Sommer 2025 gelaufen.