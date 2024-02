100-Millionen-Hammer betrifft auch den FC Bayern

IMAGO/CB

Theo Hernández (l.) wird beim FC Bayern gehandelt

Der FC Bayern bereitet sich auf den wohl nahenden Wechsel von Alphonso Davies zu Real Madrid vor - und könnte bei der Nachfolgersuche einen neuen Transfer-Rekord aufstellen.

Für den Fall, dass sich Davies tatsächlich im Sommer den Königlichen anschließt. soll der deutsche Rekordmeister nämlich Theo Hernández von der AC Milan auf dem Zettel haben. Für den 26 Jahre alten Franzosen rufen die Rossoneri allerdings laut "milannews.it" eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro auf.

Sollte tatsächlich ein Klub diesen Betrag für den Linksverteidiger zahlen, würde er zum teuersten Abwehrspieler aller Zeiten aufsteigen. Bislang hält Josko Gvardiol diesen Rekord. Für den Kroaten zahlte Manchester City im zurückliegenden Sommer aber "nur" 90 Millionen Euro an RB Leipzig.

Mit der exorbitanten Forderung für Hernández wolle Milan mögliche Interessenten für Hernández abschrecken, heißt es, also auch den FC Bayern. Das Ziel des Tabellendritten der Serie A soll es sein, den 2026 auslaufenden Vertrag des Leistungsträgers vorzeitig und langfristig zu verlängern. Hernández, der derzeit rund vier Millionen Euro pro Jahr verdienen soll, winkt dabei offenbar eine deutliche Gehaltssteigerung.

FC Bayern: So ist der Stand bei Alphonso Davies

Auf ein höheres Salär als aktuell bei Milan könnte der 23-malige Nationalspieler Frankreichs sicherlich auch beim FC Bayern hoffen. Dass dort in naher Zukunft Bedarf auf Hernández' Position besteht, wird immer wahrscheinlicher.

Davies soll sich laut "The Athletic" inzwischen mit Real mündlich auf einen Transfer verständigt haben. Der Bericht deckt sich mit Informationen von RTL und sport.de, wonach er sich für einen Wechsel in die spanische Hauptstadt entschieden hat.

"The Athletic" zufolge sind für Real zwei Szenarien denkbar: Eine Verpflichtung im kommenden Sommer, falls es mit dem FC Bayern zu einer Einigung in Sachen Ablöse kommt. Oder ein ablösefreier Transfer im Sommer 2025, wenn Davies' Vertrag in München ausläuft.