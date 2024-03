Bayern-Legende sagt möglichen XXL-Umbruch im Sommer hervor

IMAGO/Ulrich Wagner

Der Kader des FC Bayern wird sich im Sommer verändern

Nicht alles, aber doch sehr viel spricht für eine titellose Saison des FC Bayern. Das wird Folgen haben, glaubt unter anderem Vereinslegende Jean-Marie Pfaff. Die Verpflichtung von Max Eberl ist in seinen Augen der erste wichtige und richtige Korrektur-Schritt.

Die Verpflichtung Eberls halte er für eine "sehr gute Entscheidung", urteilte Pfaff in seiner "AZ"-Kolumne. Der ehemalige Gladbach- und Leipzig-Sportchef sei nicht nur "bestens vernetzt", sondern auch ein Mann mit "Stallgeruch".

Beim FC Bayern warten auf Eberl nun jedoch einige "große Herausforderungen", mahnte der frühere Torhüter, der vor allem an der personellen Front mit großen Veränderungen rechnet. An der Säbener Straße stehe nichts Weniger als ein "mittlerer bis großer Umbruch bevor", ist Pfaff überzeugt.

Mannschaft des FC Bayern "muss ein anderes Gesicht bekommen"

Im Rahmen dieses Umbruchs stehe die Suche nach einem neuen Trainer "an erster Stelle", so der Ex-Bayern-Profi, für den das aber noch lange nicht alles ist: "Mit dem neuen Trainer muss dann aber auch die Mannschaft ein anderes Gesicht bekommen. Denn die Leistungen in den vergangenen Monaten, ja fast schon Jahren, waren nicht mehr das, was man beim Rekordmeister erwartet."

So groß die Herausforderungen sind, so sehr ist Pfaff davon überzeugt, dass die neue Bayern-Führung sie meistern wird. Am Ende werden Eberl und die anderen Verantwortlichen "den Klub so aufstellen, dass wir alle wieder eine Mannschaft sehen, wie wir uns das aus Bayern-Sicht wünschen", glaubt der "AZ"-Kolumnist.

Insgesamt habe er das Gefühl, "dass mit Eberl als neuen Sportvorstand jetzt ein Ruck durch den Klub gehen wird und die Bayern in den finalen Wochen dieser Saison noch mal so richtig angreifen werden", wollte Pfaff einen Titel in der Saison 2023/24 noch nicht endgültig abschreiben.