ManCity-Star der Plan B beim VfB Stuttgart?

IMAGO/MI News

Stefan Ortega (r.) könnte ein Kandidat beim VfB Stuttgart werden

Dass der VfB Stuttgart in der kommenden Saison in einem europäischen Wettbewerb spielen wird, scheint nach 24 Bundesliga-Spieltagen fast schon gewiss zu sein. Um für diesen großen Entwicklungsschritt im Kader gewappnet zu sein, sollen alle offenen Planstellen möglichst schnell geschlossen werden. Eine Spur führt dabei sogar zu Champions-League-Sieger Manchester City.

Sieben Punkte haben die Schwaben mittlerweile Vorsprung auf einen Nicht-Champions-League-Platz, der Tabellensiebte TSG Hoffenheim ist sogar schon um 17 Punkte distanziert. Dass der VfB in der kommenden Saison international spielt, ist quasi sicher.

Um auch auf europäischer Bühne konkurrenzfähig zu sein, sollen möglichst alle aktuellen Leistungsträger im Stuttgarter Kader über den Sommer hinaus gehalten werden.

Eines der größten Fragezeichen steht dabei im Moment noch hinter Torwart Alexander Nübel. Der Stammtorwart des Tabellendritten, der zuletzt nach Hüftproblemen ins VfB-Tor zurückgekehrt war, steht nur noch bis zum Sommer auf Leihbasis unter Vertrag, muss nach aktuellem Stand danach zurück zum FC Bayern.

Sollte Nübel nicht ein weiteres Jahr vom deutschen Rekordmeister ausgeliehen oder gar fest verpflichtet werden können, muss hochwertiger Ersatz für den 27-Jährigen her.

Denkbar ist laut "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg, dass der VfB Stuttgart in diesem Fall an einen ganz großen Namen des Vereinsfußballs herantritt. Manchester City weiß nämlich mit Stefan Ortega einen Torwart in seinen Reihen, der die Bundesliga bereits bestens kennt und unter Umständen bereit für eine Rückkehr nach Deutschland wäre.

ManCity-Keeper wohl offen für eine Bundesliga-Rückkehr

Im Sommer 2022 wechselte Ortega völlig überraschend von Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld zu den Cityzens, etablierte sich unter Teammanager Pep Guardiola schnell als Torwart Nummer zwei hinter Stammkeeper Ederson.

In seiner bisherigen Zeit bei ManCity hat es der 31-jährige Deutsch-Spanier immerhin schon auf 23 Pflichtspiel-Einsätze gebracht, in denen er zumeist tadellose Leistungen zeigte.

Nach "Sky"-Informationen liebäugelt Ortega nun damit, nach zwei Jahren als Ersatztorwart wieder ein Team zu finden, in dem er als Nummer eins zwischen den Pfosten gesetzt ist. Gespräche mit den Skyblues über eine Vertragsverlängerung über 2025 hinaus seien daher auch ins Stocken geraten.

Besonders interessiert an dem Schlussmann soll laut dem TV-Sender derzeit der belgische Rekordmeister RSC Anderlecht sein. Aber auch der VfB Stuttgart wurde von "Sky" ins Feld geführt. Offen für eine mögliche Bundesliga-Rückkehr soll Ortega demnach in jedem Falle sein.