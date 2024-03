Zirkzee für den FC Bayern deutlich günstiger als gedacht

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Kehrt Joshua Zirkzee zum FC Bayern zurück?

Im Sommer steht dem FC Bayern ein Kaderumbruch bevor. Womöglich denken die Münchner auch über eine Rückholaktion von Joshua Zirkzee nach. Der Stürmer vom FC Bologna wäre wohl deutlich günstiger zu haben als bislang angenommen.

Zirkzee wechselte bereits in der U17 zum FC Bayern und schaffte später den Durchbruch bei den Profis. Nachhaltig durchsetzen konnte er sich während seiner Zeit an der Säbener Straße aber nicht.

Der Offensivmann zog über zwischenzeitliche Leihen zu Parma Calcio sowie zum RSC Anderlecht im Sommer 2022 schließlich fest nach Bologna weiter. Die Ablösesumme soll sich damals auf rund 8,5 Millionen Euro belaufen haben.

In Italien sorgt Zirkzee in dieser Saison für Furore. Zehn Tore in 26 Serie-A-Spielen stehen zu Buche. Der Niederländer soll mit seinen starken Leistungen bereits das Interesse einiger Top-Klubs geweckt haben.

Zirkzee weckt Begehrlichkeiten - nicht nur beim FC Bayern

So sollen Tottenham Hotspur, der FC Arsenal, Manchester United und der FC Chelsea aus der Premier League die Fühler ausgestreckt haben. Aus Italien seien Inter, Juventus und die AC Mailand interessiert.

Im Januar hatte "Sky" bereits über Gedankenspiele des FC Bayern berichtet, Zirkzee nach München zurückholen zu wollen.

Der Vertrag des Rechtsfußes ist noch bis 2026 datiert. Dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro, die ab Sommer greift, könne er den Klub nach Angaben des Senders verlassen.

Wie Bologna-Manager Marco Di Vaio kurz vor dem Jahreswechsel allerdings klarstellte, gelte diese Ausstiegsklausel "nur für Bayern München". Für alle weiteren Klubs sei der Preis frei verhandelbar.

Wie die "Sport Bild" nun berichtet, müsste der FC Bayern aber "nur" 20 Millionen Euro zahlen, um Zirkzee zurück an die Säbener Straße zu locken.

Sollte Zirkzee in Zukunft nicht nach München zurückkehren, sondern bei einem anderen Verein landen, kassiert der FC Bayern trotzdem mit. Mit 50 Prozent soll der Bundesliga-Serienmeister dank einer Weiterverkaufsklausel an einem zukünftigen Transfer beteiligt werden.

Zuletzt hatte sich Bayerns Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge zu einer möglichen Rückkehr von Zirkzee geäußert.