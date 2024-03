Bayern-Rückkehr? Tendenz bei Zirkzee zeichnet sich ab

IMAGO/Nicola Ianuale

Joshua Zirkzee hat sich beim FC Bayern nicht durchsetzen können

Der FC Bayern hat Angreifer Joshua Zirkzee nach mehreren Leihgeschäften im Sommer 2022 an den FC Bologna abgegeben. Allerdings haben sich die Münchner eine Rückkaufklausel zugesichert. Nun scheint sich eine Tendenz abzuzeichnen, ob der Niederländer bald schon wieder für den deutschen Rekordmeister auf Torejagd geht.

Eine Rückkehr von Joshua Zirkzee zum FC Bayern ist nach Angaben von "Sky" aktuell kein heißes Thema.

Der 22-Jährige hat in der laufenden Serie-A-Saison in 27 Partien zehn Tore und vier Vorlagen geliefert - und sich somit ins Blickfeld ganz großer Klubs gespielt. Angeblich denken die italienischen Topklubs Juventus Turin, AC Mailand und Inter im Sommer über eine Verpflichtung nach.

Da sich der FC Bayern in den Verhandlungen mit Bologna eine Rückkaufklausel hatte festschreiben lassen, galt auch eine Rückkehr an die Säbener Straße zuletzt immer wieder als Option. Berichten zufolge wird der deutsche Rekordmeister den auslaufenden Vertrag mit Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting nicht verlängern, dessen Kaderplatz könnte zur neuen Saison demnach frei werden.

Zirkzee-Rückkehr zum FC Bayern? Rummenigge lässt Möglichkeit offen

Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge hatte Anfang März gegenüber der "Gazzetta dello Sport" durchblicken lassen: "Wir haben gerade mit Max Eberl einen neuen Sportvorstand bekommen. Ich will mich nicht in seine Arbeit einmischen. Er muss beweisen, dass er die großen Qualitäten hat, die ich ihm zutraue. Ich will ihn nicht beeinflussen. Ich weiß nicht, ob die Klausel aktiviert wird oder nicht, sie ist Teil des Marktes, der im Sommer stattfinden wird."

Wie "Sport Bild" kürzlich vermeldet hatte, müsste der FC Bayern 20 Millionen Euro für Zirkzee überweisen. 8,5 Millionen Euro waren im Sommer 2022 von Bologna aus aufs Münchner Konto gewandert.

Inwiefern Zirkzee im Sommer tatsächlich noch einmal bei einem europäischen Topklub aufschlagen kann, hängt wohl auch von seinem Gesundheitszustand ab. Aufgrund einer Verletzung am Beinbeugermuskel fällt der Torjäger bis Ende März aus.