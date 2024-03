Baumgart vom HSV "schockiert"

IMAGO/Revierfoto

Steffen Baumgart soll den HSV zum Aufstieg führen

Steffen Baumgart und der Hamburger SV - das passt bislang noch nicht. Unter dem neuen Coach handelte sich der Klub zuletzt zwei schmerzhafte Niederlagen in Folge ein. Der HSV-Fehlstart kam für den Übungsleiter wohl sehr überraschend.

Wie die "Sport Bild" schreibt, ist Baumgart "schockiert" über den Start beim HSV. "Die Auftritte sprechen bisher nicht für uns. Die Ergebnisse sind aktuell nicht so, dass wir aufsteigen können", sagte er dem Blatt.

Dennoch wolle der Trainer an seinem System festhalten: "Es hat nichts mit der grundsätzlichen Spielidee zu tun."

Vielmehr sind dem Bericht zufolge andere Gründe für den erneuten Einbruch des HSV verantwortlich. Zum einen die individuellen Fehler, die sich die Spieler der Rothosen immer wieder leisten. So kamen zum Beispiel in dieser Saison schon fünf Rote Karten zusammen.

HSV-Trainer Baumgart sieht sich in der Verantwortung

Auch die Psyche spiele eine wichtige Rolle. Baumgart habe gerade in den letzten beiden Spielen die Mentalität und den Kampfgeist vermisst.

Außerdem rätselt der neue Trainer, warum die Spieler die klaren Vorgaben nicht auf dem Platz umsetzen. Um das Problem zu lösen, berate sich Baumgart intensiv mit Kapitän Sebastian Schonlau.

Baumgart nimmt sich aber auch selbst in die Pflicht.

"Ich muss klarer werden, noch deutlicher meine Idee und meine Gedanken vermitteln", merkte er an und ergänzte: "Das habe ich noch nicht deutlich genug aus meiner Sicht hinbekommen. Deswegen haben wir vielleicht auch die letzten beiden Spiele verloren. Also meine Verantwortung - und die nehme ich auch an."

Beim Hamburger SV ist der ersehnte Bundesliga-Aufstieg im Frühjahr einmal mehr in akuter Gefahr. Nach den Niederlagen gegen Kellerkind VfL Osnabrück (1:2) und Fortuna Düsseldorf (0:2) ist der Abstand auf den Stadtrivalen und Spitzenreiter FC St. Pauli auf satte zehn Punkte und auf den Zweiten Holstein Kiel auf fünf Zähler angestiegen.