BVB-Star am Pranger: "Muss erwachsen werden"

IMAGO/Michael Taeger

Karim Adeyemi (r.) kommt beim BVB derzeit nicht so recht in Fahrt

Dass Karim Adeyemi von Borussia Dortmund zu den begabteren Vertretern seines Fachs gehört, ist unumstritten. In der laufenden Saison bekommt der Offensivspieler des BVB die PS allerdings nicht so richtig auf den Rasen. Ein Umstand, den ein deutscher Ex-Nationalspieler deutlich kritisiert.

Karim Adeyemi müsse "jetzt irgendwann erwachsen werden", forderte Dietmar Hamann im Gespräch mit "Sky Sport Austria". Der BVB-Star sei "keine 18 mehr" und daher könne man erwarten, dass "er alle drei oder fünf Tage" Leistung bringe. "Das macht er Stand heute nicht", so der ehemalige Mittelfeldspieler, der unter anderem für den FC Bayern, den FC Liverpool und Manchester City spielte.

2021/22 gelang Adeyemi bei RB Salzburg der Durchbruch, als er 19 Tore und fünf Vorlagen in 29 Ligaspielen beisteuerte. Eine Bilanz, die den 22-Jährigen im Sommer 2022 zum BVB spülte, wo er nach anfänglichen Schwierigkeiten eine eine gute Debütsaison absolvierte. In der laufenden Spielzeit stand Adeyemi allerdings erst achtmal in der Startformation der Borussen. Auch, da ein Syndesmosebandanriss ihn lange außer Gefecht setzte.

BVB-Star selbst nicht zufrieden

Hamann betonte ebenfalls, dass es für den Flügelstürmer vorrangig darum gehe, fit zu bleiben.

Dass (noch) nicht alles rund läuft, ist auch Adeyemi selbst bewusst. "Es war keine gute Hinrunde. Mit mir selber bin ich nicht zufrieden", sagte der viermalige deutsche Nationalspieler Ende Januar im Gespräch mit Vereinsmedien.

Wenig Verständnis zeigte Adeyemi hingegen dafür, dass seine Beziehung mit Rapperin Loredana zeitweise als Grund für seine schwachen Leistungen herangezogen wurde.

"Ich habe gewusst, auf was ich mich einlasse, dass sie eine Person ist, die in der Öffentlichkeit steht. Aber dass die Leute nach einem schlechten Spiel so reagieren, fand ich krass." Und weiter: "Manchmal finde ich eigenartig, was sich einige Leute rausnehmen, über Leute zu urteilen, die sie nicht kennen."