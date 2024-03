Brisante Musiala-Klausel enthüllt

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Jamal Musiala vom FC Bayern ist heiß begehrt

Jamal Musiala gilt als eines der Gesichter einer strahlenden Zukunft des FC Bayern. Dumm nur, dass der Vertrag des 21-Jährigen schon im Sommer 2026 endet. Zuletzt kursierten zahlreiche Gerüchte, die nahelegen, dass eine Verlängerung des Arbeitspapieres längst noch nicht in Stein gemeißelt ist. Nun wurde eine Klausel enthüllt, die einen Transfer nicht gerade einfacher werden lässt.

Om Sommer 2019 sicherte sich der FC Bayern die Dienste des damals 16-jährigen Jamal Musiala. Rund 200.000 Euro soll der deutsche Rekordmeister in diesem Zuge an den FC Chelsea überwiesen haben. Die "Daily Mail" will von nicht näher genannten Quellen nun allerdings erfahren haben, dass bei dem Deal noch eine weitere nicht unerhebliche Vereinbarung getroffen wurde.

Angeblich haben sich die Londoner eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent gesichert. Angesichts der Summen, die für einen möglichen Musiala-Transfer durch die Medien geistern, würde somit ein stattlicher Betrag in die englische Hauptstadt fließen.

Unlängst berichtete die "Sun", dass Musiala mit einer Rückkehr nach England liebäugele. Der gebürtige Stuttgarter könne sich eine Rückkehr auf die Insel gut vorstellen, hieß es.

Konkret wurde in den vergangenen Wochen und Monaten vor allem dem FC Liverpool und Manchester City Interesse am deutschen Nationalspieler nachgesagt. Auch Real Madrid aus der spanischen Primera División soll ein Auge auf den 21-Jährigen geworfen haben. Im Raum stand eine Ablöse in Höhe von rund 100 Millionen Euro. Sollte es dazu kommen, würde Chelsea 20 Millionen Euro kassieren.

Für den FC Bayern dürfte ein Abschied seines Juwels allerdings derzeit keine Option sein.

Bayern-Boss betont Bedeutung von Jamal Musiala

"Er ist ein absoluter Entscheidungsspieler und Ausnahmespieler", betonte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund im Januar bei "Bild". Wenn er fit sei, sei Musiala "einer der besten Fußballer auf dieser Erden" und schon jetzt ein "großes Gesicht des FC Bayern".

Im Podcast "Bayern Insider" sagte "Bild"-Fußballchef Christian Falk, dass am Saisonende Gespräche zwischen Musiala und dem FC Bayern stattfinden würden. Die Münchner blieben trotz des Interesses von der Insel "der erste Ansprechpartner". Der Rekordmeister müsse Musiala allerdings davon überzeugen, dass man gemeinsam Erfolge feiern könne.