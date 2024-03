BVB-Legende spekuliert über angebliches Hummels-Aus

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Mats Hummels zeigte am Mittwoch gegen Eindhoven eine starke Partie

Über die sportliche Zukunft von Mats Hummels bei Borussia Dortmund wird dieser Tage wieder einmal heftig spekuliert. Ob das nach der Saison auslaufende Arbeitspapier zwischen dem BVB und dem Abwehr-Routinier noch einmal verlängert wird, gilt noch als völlig offen. Ein langjähriger Teamkollege von Hummels weiß angeblich schon mehr.

Kevin Großkreutz und Mats Hummels feierten beim BVB gemeinsam riesige Erfolge. In den Jahren 2011 und 2012 wurden sie zusammen mit den Schwarz-Gelben deutscher Meister, 2013 standen sie im Champions-League-Finale gegen den FC Bayern (1:2).

Großkreutz, der noch als Amateurfußballer gegen den Ball tritt, formulierte am Mittwochabend seine eigene Annahme, wie es mit dem Innenverteidiger ab dem Sommer weitergehen wird.

Nach Ansicht des 35-Jährigen liegt es an Hummels selbst, dass die Zusammenarbeit zwischen dem BVB und dem Weltmeister von 2014 im Sommer enden wird. Diese Theorie vertrat Großkreutz am Mittwochabend, als er als TV-Experte zu Gast bei "Sport1" war und nach den Gründen gefragt wurde, warum Hummels seit einigen Wochen so viel auf der Dortmunder Ersatzbank sitzt.

"In der Champions League hat er wirklich richtig gute Spiele gemacht. Ich verstehe gar nicht, warum er in der Rückrunde überhaupt keine richtigen Einsätze mehr bekommt. Vielleicht hat das damit zu tun, dass er nicht verlängert", meinte Großkreutz über seinen langjährigen Mitspieler.

Neururer wünscht sich Hummels zurück in der BVB-Startelf

Während Hummels in der Königsklasse in der laufenden Saison eine feste Größe ist und er alle acht bisherigen Partien über 90 Minuten auf dem Rasen stand, hat er seinen Stammplatz in der Bundesliga seit geraumer Zeit verloren. In der Rückrunde stand der Abwehrrecke noch kein einziges Mal in der Startelf von Cheftrainer Edin Terzic.

Da der erfahrene Defensivmann in der Hinrunde aber mit weitestgehend stabilen und starken Leistungen überzeugte, riet Ex-Trainer Peter Neururer dem BVB-Coach, seine Entscheidung für die kommenden Wochen noch einmal zu überdenken.

"Wenn Terzic mittlerweile mitbekommt, dass er warum auch immer unter Druck steht, dann sollte er sich normalerweise Gedanken darüber machen, wer ihm möglicherweise eine gewisse Art von Sicherheit gibt", war der Wink mit dem Zaunpfahl von Neururer nicht zu überhören, dass er sich Hummels auch in der Bundesliga wieder in der Dortmunder Startelf zurückwünschen würde. Unabhängig davon, ob nach dem Saisonende für den 1,91-m-Mann bei Schwarz-Gelb Schluss ist oder nicht.