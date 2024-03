Matthäus von Nagelsmann-Entscheidung überrascht

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Lothar Matthäus glaubt an die Comeback-Chance von Leon Goretzka

Julian Nagelsmann verzichtete für die anstehenden Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande auf eine Nominierung von Leon Goretzka vom FC Bayern. Teamkollege Alexandar Pavlovic erhält dafür erstmals die Chance, sich bei der Nationalmannschaft zu beweisen. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bewertete die Entscheidungen des Bundestrainers nun.

"Leon Goretzka hat in den letzten Wochen beim FC Bayern wieder seine Leistung gebracht. Daher hatte ich gedacht, dass ihn der Bundestrainer vielleicht doch nominieren würde", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.

Der 62-Jährige geht allerdings davon aus, dass die DFB-Tür für Goretzka nicht geschlossen ist. "Seine Nicht-Nominierung heißt nicht, dass er abgeschrieben ist", betonte Matthäus: "Ich glaube, dass Goretzka noch Chancen hat."

Ähnliche Töne schlug zuletzt auch Nagelsmann an. "Durch sehr gute Leistungen, durch sein Verständnis, was die Rolle angeht, ist keine Tür zu", stellte der Coach am Donnerstag auf einer Pressekonferenz klar.

Bayern-Youngster Pavlovic hat Nominierung verdient

Goretzka hatte zuletzt beim 8:1-Kantersieg des FC Bayern gegen den 1. FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga mit zwei Toren und zwei Vorlagen geglänzt.

Dennoch muss der zentrale Mittelfeldmann die beiden Länderspiel-Klassiker gegen Frankreich und die Niederlande vor dem Fernseher verfolgen und somit um seine Nominierung für die Europameisterschaft im Sommer bangen.

Laut Matthäus hat sich Pavlovic die Nominierung verdient. "Er verfügt noch nicht über viel Erfahrung, aber er ist ein Riesentalent mit hoher Spielintelligenz", sagte der TV-Experte über das 19 Jahre alte Talent.

Beim FC Bayern habe er in den vergangen Wochen seine Qualitäten im Mittelfeld unter Beweis gestellt. "Er findet die Wege und Positionen, auf denen er angespielt werden kann, und er findet seine Mitspieler. Er weiß, was er als defensiverer Part zu tun hat", schwärmte Matthäus.