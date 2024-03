Brandt huldigt BVB-Kollegen: "Absolutes Vorbild!"

IMAGO/Teresa Kroeger/RHR-FOTO

Marco Reus (M.) und Julian Brandt (r.) verstehen sich prächtig

Mit seinem Tor zum 2:0-Endstand gegen PSV Eindhoven wurde Marco Reus am vergangenen Mittwoch zu einem der gefeierten Helden bei Borussia Dortmund. Es war der insgesamt 24. Treffer in der Champions League für den BVB-Routinier, der damit weiter an seinem Legendenstatus bei den Schwarz-Gelben feilte.

Mit 24 Toren in der Königsklasse hat Reus mittlerweile einstige Weltklasse-Stürmer wie Roberto Firmino (22 Tore), Mario Mandzukic (21 Tore) oder Fernando Torres (20 Tore) hinter sich gelassen, steht auf einer Stufe mit Gonzalo Higuain oder Luis Figo.

Welchen Stellenwert der mittlerweile 34-Jährige noch immer bei seinen Profi-Kollegen bei Borussia Dortmund genießt, verdeutlichte nun Mannschaftskamerad Julian Brandt.

"Marco ist glaube ich für viele Spieler in meinem Alter oder jünger ein Spieler gewesen, den du dir als junger Kerl einfach gerne angeguckt hast. Er war für viele ein absolutes Vorbild. Seine ganze Art, Fußball zu spielen und was er auf dem Platz ausgestrahlt hat...", lobte Brandt gegenüber Dortmunder Vereinsmedien den einstigen BVB-Kapitän in den höchsten Tönen.

Reus-Vertrag beim BVB läuft im Sommer aus

Seit Brandt im Sommer 2019 zum BVB gewechselt war, kickt er an der Seite von Urgestein Marco Reus, viele Tore haben die beiden sich schon gegenseitig auflegen können. Für Brandt war und ist der gebürtige Dortmunder zweifelsohne einer der wichtigsten Mitspieler seiner Karriere gewesen, wie der 27-Jährige selbst ausführte: "Ich habe jetzt lange mit ihm spielen können. Er ist ein absolut besonderer Spieler, der Dinge macht, die wenig andere machen. Er hat super viele Tore geschossen und ist einfach ein guter Typ, mit dem ich mich sensationell verstehe."

Insgesamt steht Reus in der laufenden Saison bei 29 Pflichtspiel-Einsätzen für seinen BVB und erzielte dabei sieben Tore. Sein im Sommer auslaufender Vertrag bei Borussia Dortmund wurde bisher noch nicht verlängert.