Tuchel reagiert auf DFB-Ausbootung von Goretzka

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Thomas Tuchel (l.) mit seinem Schützling beim FC Bayern: Leon Goretzka

Vor dem Bundesliga-Gastspiel des FC Bayern beim SV Darmstadt 98 hat der im Sommer scheidende Münchner Coach Thomas Tuchel Fragen rund um den deutschen Rekordmeister beantwortet. Im Zentrum: Die Nichtberücksichtigung von Leon Goretzka für die anstehenden EM-Tests des DFB-Teams.

"Am Anfang war er sehr sauer und enttäuscht. Das ist klar, er ist sehr ehrgeizig und wollte dabei sein. Aber dann hat er sehr gut trainiert", umriss Tuchel bei "Sky" die Reaktion des Mittelfeldspielers des FC Bayern, der nach zuletzt guten Leistungen durchaus überraschend im Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die Spiele gegen Frankreich (23. März) und die Niederlande (26. März) fehlt.

"Es ist sehr bitter für Leon im Moment, weil er sehr stark war, vor allem in der kurzfristigen Betrachtung. Gegen Lazio und Mainz war er mit zwei Torvorlagen und zwei Toren sehr stark", so Tuchel weiter. Allerdings verweist der Coach auch auf einen wichtigen Umstand: "Das ist aber auch nicht der EM-Kader, deshalb ist das auch eine Momentaufnahme. Er hat eine ähnliche Entscheidung im Frühjahr gekriegt und wurde dann wieder eingeladen, von daher ist alles offen."

Der Frage, ob er Goretzka anders als Nagelsmann berufen hätte, wich Tuchel aus. Die Nominierung liege in Nagelsmanns "Verantwortlichkeit und damit ist alles gut." Absprechen müsse Nagelsmann seine Entscheidungen mit Tuchel aber auch gar nicht. "Er soll mit kompletter Freiheit normieren. Er weiß, welches System er spielen will, welche Spieler er dafür braucht und dann steht er dafür in der Verantwortung."

"Kein Nachteil" für den FC Bayern und den BVB

"Sky"-Experte und Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann konnte der Nichtberücksichtigung einiger Stars sogar etwas Gutes abgewinnen.

"Es ist kein Nachteil für die Bayern und für den Trainer, wie auch für die Dortmunder. Da wird es eine Reaktion geben. Wenn man auf dem Niveau spielen will, muss man mit Rückschlägen umgehen. Jetzt werden wir sehen, aus welchem Holz Goretzka und die Dortmunder geschnitzt sind."

Goretzka konkret habe jetzt "die Möglichkeiten, heute angefangen, im Viertelfinale gegen Arsenal. Wenn er die Leistungen der letzten Wochen weiterbringt, wird er mit zu EM fahren, da bin ich mir ziemlich sicher."

Neben dem Bayern-Star fehlen bis aus Niclas Füllkrug alle Nationalspieler des BVB.