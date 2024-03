Matthäus wagt Prognosen zu FC Bayern und BVB

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Setzt auf den FC Bayern: Lothar Matthäus

Im Viertelfinale der Champions League haben die beiden verbliebenen Bundesliga-Vertreter FC Bayern und Borussia Dortmund schwierige Gegner zugelost bekommen: Während die Münchner gegen den FC Arsenal ranmüssen, misst sich der BVB mit Atlético Madrid. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wagt eine frühe Prognose für die Runde der letzten Acht.

"Für Bayern kommt es auf die mannschaftliche Geschlossenheit an, um die Anfälligkeit beim schnellen Umschaltspiel des Gegners abzustellen, und schon im Mittelfeld die Zuspiele auf die schnellen Arsenal-Außen zu unterbinden", erklärte der 62-Jährige im Gespräch mit der "Bild am Sonntag".

Matthäus sieht in den formstarken Gunners einen gefährlichen Kontrahenten. "Arsenal ist nicht nur Kai Havertz, der dem Team inzwischen seinen Stempel aufdrückt und wichtige Tore schießt. Es ist eine feine, technisch gute und schnelle Mannschaft", schwärmte der Weltmeister von 1990.

Die Nordlondoner seien "unter Trainer Arteta jetzt so zusammengewachsen, dass sie trotz starker Konkurrenz in England an der Spitze" stünden und "Titelchancen" hätten.

Dennoch tippt Matthäus auf seinen Herzensverein: "Die Qualität der ersten 15 Spieler bei Bayern ist überragend. Sie kommen weiter."

Matthäus wünscht BVB "Leichtigkeit"

Im Duell zwischen Borussia Dortmund und Atlético Madrid erwartet Matthäus dagegen ein "Fifty-Fifty-Spiel". Der TV-Experte warnte: "Man weiß, dass Atlético eine aggressive, nicklige Mannschaft ist, die mit allen Tricks und Mitteln agiert."

Zuletzt hatte der BVB die PSV Eindhoven aus dem Wettbewerb gekegelt.

"Ich wünsche den Dortmundern, die in der Champions League bislang besser gespielt haben als in der Bundesliga, dass sie insgesamt ihre Leichtigkeit wiederfinden, dass ihre Verletzten rechtzeitig zurückkommen", so Matthäus.

Vor Dortmunds Wochen der Wahrheit sagte er: "Es kann ein Vorteil sein, dass sie jetzt fast nur noch entscheidende Top-Spiele haben. Gegen Bayern, den VfB und Leipzig in der Bundesliga, dazwischen zweimal gegen Atlético. Dann sind sie im Rhythmus, es kann kein Nachlassen mehr geben."