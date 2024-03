Kane gibt tiefen Einblick in Seelenleben

IMAGO/Philipp Kresnik

Harry Kane ist Torgarant beim FC Bayern

Stürmer Harry Kane vom FC Bayern gab in einem Interview mit der "Sports Illustrated Deutschland" einen tiefen Einblick in sein Seelenleben.

"Es gab Zeiten in meiner Karriere, in denen ich viel Widerstandsfähigkeit und Selbstvertrauen brauchte", gab Kane offen zu und ergänzte: "Ich habe gelegentlich gezweifelt, und es kommt in diesen Momenten darauf an, das durchzustehen und sich davon nicht runterziehen zu lassen."

Diese Situationen haben dem englischen Nationalmannschaftskapitän allerdings nur noch mehr Motivation gegeben, weiterzumachen.

Geholfen haben ihm dabei Freunde und Familienmitglieder. "Ich hatte immer Menschen um mich herum, mit denen ich sprechen konnte, und auch ich selbst war offen dafür, auf andere zuzugehen", so der 30-Jährige: "Es ist von großer Bedeutung, mit anderen über seine Gefühle zu sprechen und sie wissen zu lassen, was mit einem los ist."

Kane bezeichnete sich in dem Interview als "Leader". "Ich bin niemand, der viel herumbrüllt. Das mache ich, wenn es notwendig ist, aber man hört mich nicht ständig auf dem Platz herumschreien", sagte der Goalgetter.

In dem Interview äußerte sich Kane auch zu einer möglichen Karriere in der NFL. Der Torjäger kann sich tatsächlich nach dem Ende seiner Karriere als Fußballer eine Laufbahn im Football als Kicker vorstellen.

Eine solche Idee habe Kane "im Hinterkopf". Er habe das Gefühl, "dass ich noch viele, viele Jahre als Fußballer vor mir habe - aber es kann so viel passieren, die Dinge ändern sich so schnell. Wenn es auf das Ende meiner Karriere im Fußball zugeht, werde ich mir das vielleicht etwas genauer ansehen und anfangen, ein bisschen zu üben", so der 30-Jährige.

Es in zwei verschiedenen Sportarten - Fußball und Football - auf das höchste Level zu schaffen, "wäre etwas ganz Besonderes".

Kane schwärmt von "Freund" Brady

Bei seinen Plänen könnte sich der Engländer sogar Tipps vom siebenmaligen Super-Bowl-Champion Tom Brady holen. "Schade, dass er nicht mehr selbst spielt, ich habe ihm gerne zugesehen, aber ich freue mich, dass ich ihn mittlerweile einen Freund nennen kann", sagte Kane.

Brady sei einfach "ein richtig guter Typ, bodenständig und immer für einen da, wenn man Hilfe oder eine Meinung benötigt. Er ist jetzt ja Teilhaber beim englischen Zweitligisten Birmingham City und hat mir im Zuge dessen ein paar Fußball-Fragen gestellt".