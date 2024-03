Medien: FC Bayern diskutiert über Rückholaktion

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan

Max Eberl muss den Kader des FC Bayern für die kommende Saison zusammenstellen

Bei FC Bayern wird die Kaderplanung für die kommende Saison dadurch erschwert, da bislang noch kein neuer Cheftrainer gefunden werden konnte. Dennoch wird über eine Personalie in der Münchner Führungsetage offenbar schon gesprochen.

Der FC Bayern denkt über eine Rückholaktion von Stürmer Joshua Zirkzee nach, das berichtet der "kicker". Der Name werde beim deutschen Rekordmeister in der Führungsetage aktuell diskutiert, heißt es in der neuen Ausgabe des Fachblattes.

Dies sei auch unabhängig von möglichen Abgängen anderer Spieler im Sommer, die dadurch einen Kaderplatz freimachen könnten.

Der TV-Sender "Sky" hatte zuletzt noch andere Infos verbreitet. Demnach gehe die Tendenz beim FC Bayern derzeit eher dahin, Joshua Zirkzee nicht noch einmal unter Vertrag zu nehmen.

Italiens Topklubs machen Jagd auf Zirkzee

Der FC Bayern hatte Joshua Zirkzee im Sommer 2022 an den italienischen Erstligisten FC Bologna verkauft. Für den Niederländer erhielten die Münchner acht Millionen Euro. Gleichzeitig ließ sich der Bundesligist eine Rückkaufklausel vertraglich festschreiben, dabei soll den Bayern wohl auch ein Vorkaufsrecht gegenüber anderen Klubs eingeräumt worden sein.

Da Zirkzee mittlerweile auch das Interesse anderer Klubs auf sich gezogen hat, müsste der FC Bayern wohl im kommenden Sommer handeln, um eine Rückholaktion zu realisieren. Berichten zufolge sind inzwischen auch die Serie-A-Spitzenklubs um Juventus Turin, AC Mailand und SSC Napoli auf den Stürmer aufmerksam geworden.

Bayern Münchens Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge hatte Anfang März gegenüber der "Gazzetta dello Sport" derweil durchblicken lassen, dass man sich die Entscheidung noch offen hält: "Wir haben gerade mit Max Eberl einen neuen Sportvorstand bekommen. Ich will mich nicht in seine Arbeit einmischen. Er muss beweisen, dass er die großen Qualitäten hat, die ich ihm zutraue. Ich will ihn nicht beeinflussen. Ich weiß nicht, ob die Klausel aktiviert wird oder nicht, sie ist Teil des Marktes, der im Sommer stattfinden wird."

Wie "Sport Bild" kürzlich vermeldet hatte, müsste der FC Bayern 20 Millionen Euro für Zirkzee überweisen.