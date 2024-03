U21 nominiert Zweitliga-Star nach

IMAGO/Ewert/SID/IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Joshua Quarshie ist derzeit an Düsseldorf ausgeliehen

Innenverteidiger Joshua Quarshie vom Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ist für den verletzten Colin Kleine-Bekel für die U21-Nationalmannschaft nachnominiert worden.

Die Entscheidung von Trainer Antonio Di Salvo teilte der DFB am Sonntag mit. Der Kieler hatte sich am Freitag beim 0:0 gegen den Kosovo einen Kreuzbandriss zugezogen.

Am Dienstag (18:00 Uhr/ProSieben MAXX) ist die deutsche Auswahl erneut in der EM-Qualifikation im Einsatz. Die Partie gegen Israel findet in Halle statt.

Quarshie würde bei einem Einsatz sein Debüt feiern. Der 19-Jährige ist derzeit von der TSG Hoffenheim an Düsseldorf ausgeliehen und lief für den Aufstiegsanwärter in der laufenden Saison sechsmal auf.