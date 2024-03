VfB Stuttgart in Gesprächen wegen Undav-Verbleib

IMAGO/RHR-FOTO

Deniz Undav ist aktuell an den VfB Stuttgart aktuell nur ausgeliehen

Neu-Nationalspieler Deniz Undav ist aktuell an Bundesliga-Überraschungsmannschaft VfB Stuttgart nur ausgeliehen. Doch die Schwaben arbeiten nun offenbar an einem längerfristigen Verbleib des DFB-Stürmers.

Deniz Undav kann sich eine Zukunft über den Sommer hinaus beim VfB Stuttgart sehr gut vorstellen. Geht es nach dem 27-Jährigen, soll bald schon eine Entscheidung getroffen werden. "Ich wäre natürlich glücklich, je schneller das gehen würde", sagte Undav nach dem 2:0-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Frankreich am "Sky"-Mikrofon.

Der Angreifer führte aus: "Aber es ist ein Prozess, es kann nicht heute entschieden werden. Da gibt es noch andere Parteien, mit denen wir reden müssen. Wir schauen jetzt einmal, was passiert. Ich versuche, mir da keinen Druck zu machen."

Der Neu-Nationalspieler wolle diesbezüglich weiter "ganz entspannt" bleiben: "Wenn es schnell geht, geht es schnell. Wenn es länger dauert, dann dauert es halt länger. So ist der Fußball, man kann nur hoffen. Ob es dann so klappt, wie man will, ist dann immer etwas anderes."

VfB Stuttgart nimmt Gespräche mit Brighton & Hove Albion auf

Deniz Undav war im Sommer 2022 vom belgischen Klub Union Saint-Gilloise zum Premier-League-Vertreter Brighton & Hove Albion gewechselt, wo er einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet hat. Im vergangenen Sommer zog er auf Leihbasis zum VfB Stuttgart weiter, für die Schwaben erzielte er in der Bundesliga seither 14 Tore und lieferte sieben Vorlagen.

Bekannt ist: Der VfB verfügt über eine Kaufoption, die sich laut "Sky" im Bereich von 13 bis 15 Millionen Euro bewegt. Dem Sender zufolge werden nun Gespräche mit Brighton & Hove Albion aufgenommen.

Durch die guten Leistungen im VfB-Trikot hatte sich der Stürmer eine erstmalige Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft verdient. "Ich bin unglaublich stolz, dass ich Einsatzzeit bekommen habe. Es hat super gepasst, dass wir hier dann 2:0 gewonnen haben", sagte er in der Mixed Zone nach seinem Debüt.