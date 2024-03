BVB-Kracher in Gefahr? Update zur Neuer-Verletzung

IMAGO/Joeran Steinsiek

Manuel Neuer könnte dem FC Bayern im BVB-Kracher fehlen

Vor dem Kracher gegen Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr) bangt der FC Bayern um Torhüter Manuel Neuer. Ob der verletzt von der Nationalmannschaft abgereiste Kapitän für das BVB-Duell rechtzeitig fit wird, steht weiter in den Sternen.

Zwar verläuft der Heilungsprozess beim 37-Jährige nach seinem leichten Muskelfaserriss gut, wie der "kicker" unter Berufung auf eigene Informationen vermeldet. Sei Einsatz gegen den BVB sei aber weiter offen.

Dem Bericht zufolge geht die Tendenz dahin, dass Neuer im Duell mit dem großen nationalen Rivalen der letzten Jahrzehnte nicht auflaufen kann - auch, um kein Risiko mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf einzugehen. Zwischen Neuer und dem FC Bayern sei abgesprochen, dass sich der Routinier "in Ruhe und gänzlich" erholen solle, schreibt das Fachmagazin. Erst dann soll er wieder zwischen die Pfosten zurückkehren.

Die Entscheidung über ein mögliches Comeback gegen den BVB wird Neuer also anscheinend selbst treffen. Diese wird wohl erst spät in der laufenden Woche fallen.

Sollte Neuer gegen den BVB wie erwartet passen müssen, steht als Ersatzmann Sven Ulreich bereit. Es wäre bereits sein neunter Einsatz in dieser Saison in der Bundesliga für den FC Bayern, hinzu kommen drei Partien in der Champions League.

FC Bayern bangt vor BVB-Spiel auch um Kane

Gegen den BVB droht den Münchnern auch ein Ausfall von Torjäger Harry Kane, der seit dem 5:2-Erfolg bei Darmstadt 98 vor der Länderspielpause an einer Verletzung im linken Sprunggelenk laboriert. Er reiste zuletzt von Englands Nationalmannschaft ab und trainierte individuell an der Säbener Straße.

"Es könnte sein, dass er am Wochenende wieder okay ist. Es ist eine Verletzung, wegen der er nicht noch zwei oder drei Wochen ausfallen wird", sagte Nationalcoach Gareth Southgate über den Gesundheitszustand des Superstars.