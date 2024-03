Kult-Kommentator fordert ter Stegen statt Neuer

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Kann machen, was er will: Solange Manuel Neuer aktiv ist, wird Marc-André ter Stegen wohl nie die Nummer eins der deutschen Fußball-Nationalmannschaft

Marc-André ter Stegen muss sich vorkommen wie Sisyphos - wann immer der Tormann seinen Brocken den Berg hochgerollt hat, kommt jemand und rollt ihn wieder runter. Jüngstes Beispiel: Bundestrainer Julian Nagelsmann, der dem Barca-Torwart bei der EM wieder Manuel Neuer vor die Nase setzt. Ein Kult-Kommentator hat die Faxen dicke und fordert: ter Stegen soll in den Kasten.

"Der kriegt jetzt wieder vor den Latz geknallt, dass er die Nummer zwei ist beim EM-Turnier", holte Fußball-Reporter Frank Buschmann in dem "Sky"-Talk "Glanzparade" mit seinem Kollegen Wolff-Christoph Fuss aus. Er habe "unglaubliche Empathie für Marc-André ter Stegen".

Die Torhüter-Leistung bei den letzten Turnieren sei nur noch auf "vernünftigem Niveau" gewesen, sagte Buschmann mit Blick auf Neuers Einsätze bei der WM 2018, der EM 2021 und der WM 2022. "Ich hätte es mir für Marc-André ter Stegen gewünscht, dass er jetzt mal das Vertrauen als Nummer eins bekommt."

Als der Torwart des FC Barcelona beim 2:0-Sieg in Frankreich "dieses eine Ding, diesen geilen Lupfer von Kylian Mbappé" hielt, "da habe ich zu meiner Frau gesagt: An Marc-André ter Stegens Stelle: Bei allem, was ich ja so geil finde, wenn man sagt: Team, Team, Team, alle müssen zusammenhalten, man muss das Ego hinten anstellen - ich hätte meine Nationalmannschafts-Karriere nach diesem Spiel beendet."

Nationalmannschaft: Nagelsmann hält an Neuer fest

Der 31-Jährige liefere in Barcelona "dermaßen ab", betonte Buschmann. Zwar glaube er nicht, dass Wohl und Wehe der deutschen Fußball-Nationalmannschaft von der Torwart-Position abhängen, "weil beide gut sind". Sein Fazit aber dennoch: "Ich halte im Moment Marc-André ter Stegen für den Besseren."

Bundestrainer Nagelsmann hatte Neuer schon vor den EM-Härtetests wieder zur Nummer eins im DFB-Kasten erklärt. Der Bayern-Schlussmann hat seit dem WM-Debakel in Katar kein Länderspiel bestritten, die Spiele gegen Frankreich und Holland verpasst er wegen einer Adduktorenverletzung.

In Neuers Abwesenheit überzeugte ter Stegen im deutschen Tor. Im katastrophalen Länderspieljahr 2023 war er der einzige Spieler, der starke Leistungen brachte. Trotzdem entschied sich Nagelsmann nach Neuers Comeback beim FC Bayern für den Weltmeister von 2014.