Gladbacher Verletzungsschock "tut weh"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Alexander Neis

Manu Koné wird Borussia Mönchengladbach vorerst nicht zur Verfügung stehen

Schlechte Nachrichten für Borussia Mönchengladbach! Die Elf vom Niederrhein muss in den kommenden Wochen einmal mehr ohne Mittelfeldstar Manu Koné auskommen. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

Manu Koné von Borussia Mönchengladbach hat sich einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel zugezogen und muss somit die nächste Pause in seiner jungen Karriere einplanen. Der 22-Jährige hat sich die Blessur am Montag in einem Testspiel der französischen U23-Auswahl gegen die USA zugezogen. Eine nähere Untersuchung am Dienstag brachte letztlich Gewissheit.

"Manu Koné ist verletzt. Er wird uns mehrere Wochen fehlen. Das tut immer weh", erklärte Trainer Gerardo Seoane am Donnerstag auf der Spieltags-PK. "Jetzt gilt es, die Spielzeit, die er bekommen hätte, anders zu verteilen und Lösungen zu finden. Alle übrigen Nationalspieler sind von ihren Reisen gesund zurückgekehrt."

Koné wird Borussia Mönchengladbach damit auf jeden Fall am Samstag (30. März, 15:30 Uhr) gegen den SC Freiburg fehlen. Gefährdet dürften zudem die Partien gegen den VfL Wolfsburg (07. April, 17:30 Uhr) und gegen Borussia Dortmund (13. April, 15:30 Uhr) sein.

Koné verpasste bereits den Saisonstart aufgrund einer hartnäckigen Knieverletzung. Zudem setzten muskuläre Probleme den Franzosen 2023/24 bereits außer Gefecht.

FC Bayern an Gladbachs Koné interessiert?

Vor allem die Verletzung im Sommer hatte weitreichende Folgen. Ein Transfer zum FC Liverpool, der sich schon auf der Zielgeraden befunden haben soll, scheiterte wohl aufgrund des Gesundheitszustandes von Koné. Die Gerüchteküche um den Youngster brodelte allerdings seitdem immer mal wieder auf Hochtouren. Ende Februar berichteten spanische Medien, der zentrale Mittelfeldspieler sei in den Fokus des FC Bayern geraten.

Münchens neuer Sportvorstand Max Eberl, der Koné einst auch nach Gladbach lockte, soll ein Auge auf seinen Ex-Schützling geworfen haben. Konés Vertrag bei den Fohlen endet im Sommer 2026. Der Kontrakt soll angeblich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 bis 45 Millionen Euro enthalten.