"Angespannte" Situation zwischen Davies und Bayern

IMAGO/Mladen Lackovic

Bleibt Davies beim FC Bayern?

Der FC Bayern fordert von Alphonso Davies eine zeitnahe Entscheidung in der Zukunftsfrage. Dem Lager des Kanadiers gefällt das überhaupt nicht, denn die Pläne Außenverteidigers sehen anders als die der Münchner aus.

Das Gerangel um Alphonso Davies geht in die heiße Phase. Der FC Bayern würde den Kanadier gerne halten, Real Madrid ihn gerne verpflichten. Kleiner, aber feiner Unterschied: Die Münchner haben es eilig, die Zukunftsfrage zu klären, die Madrilenen nicht.

Weil der FC Bayern das Spiel auf Zeit nicht mitspielen kann und will, forderte der Rekordmeister vom Davies-Lager jüngst eine zeitnahe Entscheidung. Dieses Ultimatum passt laut Transfer-Insider Fabrizio Romano allerdings ganz und gar nicht in die Planungen des 23-Jährigen.

"Angespannte" Situation zwischen Davies und dem FC Bayern

Die Situation zwischen Davies und dem FC Bayern sei daher "angespannt", urteilte der Journalist in seinem "Daily Briefing". Seinen Informationen zufolge denkt der Kanadier aktuell nicht daran, das Ultimatum der Münchner zu berücksichtigen.

"Davies will sich jetzt noch nicht entscheiden. Er will wissen, wer der neue Trainer wird, während Bayern so schnell wie möglich eine Antwort von ihm möchte", schilderte Romano die durchaus verzwickte Situation.

Insgesamt sei es "schwierig" für Davies und den Rekordmeister, doch noch eine Einigung zu erzielen. "Aber es ist noch nicht vorbei", machte Romano den FCB-Fans doch noch Hoffnung auf einen Verbleib des Leistungsträgers.

Real Madrid spielt im Davies-Poker auf Zeit

Real Madrid betrachtet das Schauspiel laut Romano derweil entspannt aus der Ferne. "Real Madrid wartet einfach", erklärte er. Die Spanier wollen Davies zwar, "aber nur für den richtigen Preis. [...] Sie werden keine 60 bis 70 Millionen Euro für einen Spieler zahlen, der nur noch ein Jahr Vertrag hat. Es muss ein fairer Preis sein", so seine Einschätzung.

Passend dazu hatte die "AS" am Samstag berichtet, Real Madrid werde in die möglichen Verhandlungen mit dem FC Bayern vorerst nur mit einem Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro einsteigen. Auf bis zu 30 Millionen Euro könnte diese Summe noch steigen. Die Münchner erhoffen sich dem Sportblatt zufolge dagegen mindestens 50 Millionen Euro für Davies, im Idealfall sogar noch mehr.