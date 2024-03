Nübel deutet Zukunftsentscheidung an

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Alexander Nübel ist vom FC Bayern an den VfB Stuttgart verliehen

Bis zum Saisonende ist Alexander Nübel vom FC Bayern an den VfB Stuttgart verliehen. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar. Nun äußerte sich der Keeper zu seiner Zukunft.

Inmitten von Spekulationen über seine Zukunft hat Alexander Nübel einen Verbleib beim VfB Stuttgart als "eine sehr, sehr gute Option" bezeichnet.

"Das wird jetzt klar analysiert, ich habe noch ein Jahr bei Bayern. Ich fühle mich aber sehr wohl hier. Ich glaube, das wissen alle", sagte der 27-Jährige nach dem 3:3 (1:0) des VfB in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim.

Nübel kam im vergangenen Sommer als Leihgabe vom FC Bayern München zum VfB. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister ist noch bis 2025 datiert. Man werde sich sicherlich "in den nächsten, ein, zwei, drei Wochen zusammensetzen", sagte Nübel und ergänzte: "Mein Berater weiß, was ich will."

FC Bayern will wohl mit Nübel verlängern

Auch Bayern Münchens Torwarttrainer Michael Rechner hat sich zuletzt für einen Verbleib von Alexander Nübel beim VfB Stuttgart ausgesprochen.

"Ich glaube, dass es für alle Beteiligten absolut Sinn machen könnte, wenn er beim VfB bleibt, wenn man diese Form der Zusammenarbeit fortsetzen könnte", sagte der FCB-Coach bei "Sky": "Man muss in aller Ruhe in den nächsten Wochen Gespräche führen."

Um Nübel erneut an den VfB zu verleihen, müsste der Vertrag des Schlussmanns bei den Münchnern aber zunächst verlängert werden.

VfB-Aufsichtsratschef Alexander Wehrle stellte zuletzt klar, durchaus Interesse an einer Ausdehnung der Zusammenarbeit zu haben. "Natürlich wollen wir mit ihm weitermachen. Er ist innerhalb kürzester Zeit auch zum Publikumsliebling geworden", sagte er im "Doppelpass".

Doch auch bei anderen Klubs weckt Nübel offenbar Begehrlichkeiten. Im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" hieß es zuletzt, dass Newcastle United eine Verpflichtung anstrebt.

Der Premier-League-Klub scheint aber keine allzu großen Chancen auf einen festen Transfer zu haben, da die Münchner eine Verlängerung und eine erneute Leihe anpeilen sollen.