"Ein Desaster!" Scharfe Kritik an Kylian Mbappé

IMAGO/Manuel Blondeau/AOP.Press

Kylian Mbappé bei seiner Auswechslung im "Classique" gegen Marseille

Im Ligaspiel sorgte PSG-Superstar Kylian Mbappé mit einem Frust-Abgang und einem anschließenden Post in den sozialen Medien für Wirbel. Ex-Profi Jérôme Rothen kritisierte den 25-Jährigen dafür am Tag danach scharf.

Wer nach dem "Classique" zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Marseille auf die Instagram-Seite von Kylian Mbappé geschaut hat, wäre wohl nicht darauf gekommen, dass PSG das prestigeträchtige Duell soeben mit 2:0 gewonnen hatte. Der Superstar postete eine Aufnahme vom Moment seiner Auswechslung. Hängender Kopf, hängende Schultern, die Kapitänsbinde vom Arm gezogen und in der Hand baumelnd. Ein Bild, das so gar nicht zum Ergebnis passte und für großen Wirbel sorgte.

Ex-Profi Jérôme Rothen zeigte dafür am Tag danach kein Verständnis. In seiner Sendung bei "RMC Sport" kritisierte er das Verhalten Mbappés scharf. Schon seine Leistung auf dem Platz sei sehr schlecht gewesen, der Instagram-Post habe dem ganzen dann jedoch die Krone aufgesetzt, wetterte Rothen.

Mbappé-Kommunikation "ein Desaster!"

"Diese Kommunikation ist für mich ein großes Problem. Das wäre bei jedem Spieler der Fall, aber vor allem bei Mbappé, der einer der meist gefolgten Spieler im Weltfußball ist", verwies der ehemalige Spieler auf Mbappé 112 Millionen Instagram-Follower. Der Post des 25-Jährigen sei "ein Desaster" gewesen, kritisierte Rothen.

"Er postet ein Foto mit der hängenden Kapitänsbinde und sagt damit: 'Ich bin traurig, weil ich ausgewechselt wurde. Mein Gott, Luis Enrique hat mich ausgewechselt'. Nunja, das geht jetzt schon seit zwei Monaten so, also hätte er sich schon lange daran gewöhnen müssen", sagte Rothen mit Blick auf Mbappé, der in den letzten sieben Ligaspielen sechs Mal vorzeitig von Enrique vom Platz genommen wurde.

"So etwas darf er sich nicht erlauben"

Dass Mbappé mit diesem symbolträchtigen Bild auf seine Auswechslung reagiert hat, sei "einfach schrecklich", urteilte Rothen.

"Das ist der Classique. Du weißt, wie viel das Spiel bedeutet. Und Mbappé steht für PSG. So etwas darf er sich nicht erlauben. Du weißt, dass deine Zeit im Verein endet und dann kannst du dir nicht diese Art der Kommunikation leisten. Das sorgt für Ärger. Und das sorgt dafür, dass wir darüber reden müssen. Wir sprechen nicht länger über das Spiel, sondern nur noch über seine Einstellung. Damit muss er aufhören", polterte der 46-Jährige.