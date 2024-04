Hendrich freut sich auf DFB-"Heimspiel"

AFP/SID/JOE KLAMAR

Hendrich (r.) fiebert dem Gastspiel in Aachen entgegen

Der persönliche Fanklub auf der Tivoli-Tribüne ist Kathrin Hendrich gewiss. "Aachen ist nicht weit von meinem Heimatort Eupen entfernt, von daher werden viele Freunde und auch die Familie im Stadion sein", sagte die Fußball-Nationalspielerin (32) voller Vorfreude auf das EM-Qualifikationsspiel gegen Island am Dienstag (18:10 Uhr/ZDF).

Geboren und aufgewachsen ist die Abwehrspielerin im ostbelgischen Eupen, nur knapp 30 Autominuten von Aachen entfernt.

Im Stadion der Alemannia auflaufen zu dürfen, sei "natürlich nochmal eine zusätzliche Motivation. Ich freue mich immer, wenn wir dort spielen", sagte die 70-malige Nationalspielerin.

Mehr als 14.000 Fans werden erwartet, wenn die Auswahl von Horst Hrubesch nach dem 3:2 in Österreich den nächsten Pflichtsieg für die Teilnahme an der EM 2025 in der Schweiz anpeilt.

Die Gruppenersten und -zweiten lösen die direkten Tickets für die EURO, die Dritt- und Viertplatzierten müssen den Umweg über die Play-offs nehmen.