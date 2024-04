Hamann poltert nach Elfer-Chaos in Gladbach

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Hamann fand deutliche Worte zum Elfer-Chaos in Gladbach

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat mit deutlichen Worten auf das Elfmeter-Chaos reagierte, das sich beim Gastspiel des BVB in Gladbach am Samstag abgespielt hat.

Als BVB-Profi Marcel Sabitzer beim Spiel der Dortmunder in Gladbach in der 49. Minuten vom Elfmeterpunkt anlief und den Ball souverän zum vermeintlichen 3:0 im Netz versenkte, schien das Borussen-Duell schon gelaufen.

Doch die Freude der Schwarz-Gelben währte nur kurz, denn Sekunden später nahm Schiedsrichter Florian Badstübner den Strafstoß nach Ansicht der TV-Bilder zurück - wohlgemerkt, nachdem der Elfmeter schon ausgeführt wurde. Eine äußerst kuriose Szene, die unter anderem Dietmar Hamann auf die sprichwörtliche Palme brachte.

Hamann: "Was machen die dreieinhalb Minuten lang?"

"Die verkaufen uns alle für dumm", polterte er im "Sky"-Studio in Richtung Badstübner und VAR-Keller. "Du kannst da Elfmeter pfeifen, musst du aber nicht", urteilte der ehemalige Nationalspieler zunächst über die Szene, die dem Pfiff vorausging. Das große Problem in seinen Augen war aber: "Wenn du Elfmeter pfeifst, dann muss dieser stehen bleiben. Dann dauert es dreieinhalb Minuten, bis die Entscheidung umgedreht wird. Dann frage ich mich: Was machen die dreieinhalb Minuten lang? Das verstehe ich nicht."

Zudem könne er auch nicht nachvollziehen, warum sich der Unparteiische nach dem Spiel nicht den Fragen der Reporter in den Katakomben stellte, ergänzte Hamann. Dies "verstehe ich auch nicht", sagte der "Sky"-Experte.

Sabitzer klärt den Elfer-Wirbel auf

Immerhin ein Stück zur Aufklärung trug der Schütze bei. Sabitzer erklärte, er habe einen Pfiff gehört und sei daher angelaufen. "Mittlerweile wurde mir versichert, dass dieser nicht vom Schiedsrichter, sondern von der Tribüne kam", brachte der Österreicher etwas Licht ins Dunkel.

Am Ende ist die Situation zumindest für den BVB glimpflich ausgegangen. Trotz des zurückgenommenen Treffers setzten sich die Dortmunder durch und fuhren im Kampf um die direkte Champions-League-Qualifikation drei immens wichtige Punkte ein.