Erkauft sich Mbappé seine Olympia-Teilnahme?

IMAGO/Jose Breton

Lässt Real Madrid Kylian Mbappé bei Olympia ran?

Zu 99,99 Prozent wird Kylian Mbappé in der kommenden Saison das Trikot von Real Madrid tragen, rechnete LaLiga-Boss Javier Tebas vor einigen Tagen vor. Wann genau der Franzose seinen ersten Tag in Weiß haben wird, steht aber immer noch nicht fest. Die Antwort darauf könnte noch länger auf sich warten lassen.

Viele Details sind zwischen Kylian Mbappé und Real Madrid dem Vernehmen nach nicht mehr zu klären. Seit Wochen befindet sich einer der spektakulärsten Wechsel aller Zeiten kurz vor dem Ziel. In einem entscheidenden Punkt konnten der Franzose und der spanische Spitzenklub aber noch keine Einigung erzielen: der möglichen Olympia-Teilnahme Mbappés.

Die Königlichen wollen keinen ihrer Spieler für Olympia abstellen, Mbappé hingegen will diese einmalige Chance unbedingt ergreifen. Zumindest in diesem Punkt gelten die Fronten als verhärtet.

Gehen Real Madrid und Mbappé einen Olympia-Deal ein?

Über eine mögliche Lösung berichtet nun die katalanische Zeitung "Sport". Dort wird über einen Deal spekuliert, den Klub und Spieler eingehen könnten und von dem am Ende beide Seiten profitieren.

Die aufgestellte Rechnung sieht wie folgt aus: Mbappé verzichtet in den laufenden Verhandlungen mit den Königlichen freiwillig auf einen prozentualen Teil der Bild-Rechte-Einnahmen und erhält dafür im Gegenzug von Real die Erlaubnis, doch bei Olympia spielen zu dürfen.

Dieses Angebot soll vor allem die Madrilenen überzeugen, denn eine Olympia-Teilnahme des Superstars würde den Klub bares Geld kosten. Hintergrund: Während der Spiele ist Real auf großer US-Tour. Vertraglich ist der Klub dazu verpflichtet, seine Stars mitzunehmen und spielen zu lassen. Fehlt Mbappé, fehlt der größte Star - und damit Einnahmen.

Kylian Mbappé bereitet Real Madrid Kopfzerbrechen

Laut "Sport" könnte das Mbappé-Lager die Königlichen im Gegenzug kompensieren, in dem er dem Verein einen größeren Anteil an den Einnahmen an seinen Bild-Rechten zusichert. Besagte Rechte sind seit Wochen Gegenstand der Verhandlungen. Bei PSG darf der Superstar 100 Prozent dieser Einnahmen behalten, bei Real sind dagegen nur 50 Prozent üblich. Zu Zugeständnisse sollen die Königlichen bis zu einem gewissen Maß aber bereit sein.

Im Fall von Mbappé geht es um Einnahmen in beträchtlicher Hohe. Pro Jahr sollen diese in Paris für ihn im zweistelligen Millionenbereich liegen. Bei Real Madrid wären es dem Vernehmen nach noch einige mehr.

Nicht zu beziffern sind hingegen andere Risiken, die eine Olympia-Teilnahme Mbappés nach sich ziehen könnte. Mehr Spiele bedeuten eine höhere Verletzungsgefahr. Dazu kommt die enorme Belastung abseits des Platzes. Der 25-Jährigen soll das Gesicht der Olympischen Spiele 2024 werden und wird in dieser Rolle viele Termine wahrnehmen müssen. Das bereitet den Königlichen aus nachvollziehbaren Gründen zusätzlich Kopfzerbrechen.