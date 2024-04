Viererpack! Rekordmann Palmer lässt Chelsea hoffen

IMAGO/Paul Terry

Cole Palmer erzielte vier Tore für den FC Chelsea

Dank Rekordjäger Cole Palmer darf der FC Chelsea weiter auf eine Teilnahme am Europapokal hoffen. Der 21 Jahre alte Shootingstar erzielte beim lockeren 6:0 (4:0) gegen den FC Everton gleich vier Treffer und führt die Torjägerliste der englischen Premier League nun gleichauf mit Stürmerstar Erling Haaland an.

Nach dem schnellsten Hattrick (13./18./29.) in der Premier-League-Geschichte der Londoner legte Palmer nach der Pause mit einem Foulelfmeter (64.) nach. Zudem waren Nicolas Jackson (44.) und erstmals für die Blues auch Alfie Gilchrist (90.+1) erfolgreich.

Palmer traf zudem als erster Spieler in sieben aufeinanderfolgenden Premier-League-Spielen an der Stamford Bridge. Erst Anfang April hatte er beim 4:3 gegen Manchester United drei Tore erzielt, davon zwei in der Nachspielzeit.

Gegen Everton war Palmer mit rechts, mit links und mit dem Kopf erfolgreich. Die Torjägerliste führt er mit jetzt 20 Treffern, davon zehn in den letzten fünf Spielen, gleichauf mit Superstar Haaland von Spitzenreiter Manchester City an.

In der Tabelle liegt Chelsea als Neunter zwar weiter hinter den Erwartungen zurück, zumindest die Europa League ist aber noch in Reichweite. Everton befindet sich weiter in höchster Abstiegsnot.