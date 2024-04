Bericht: Flick offen für Comeback beim FC Bayern

IMAGO/ATSUSHI TOKUMARU

Kehrt Hansi Flick zum FC Bayern zurück?

Die Trainersuche beim FC Bayern geht in die heiße Phase. Und da es noch keinen klaren Favoriten gibt, überschlagen sich weiter die Gerüchte. Selbst Hansi Flick ist angeblich wieder ein Thema in München.

Wie die "AZ" am Sonntag berichtet, kann sich der Ex-Bundestrainer eine Rückkehr zum Rekordmeister zumindest vorstellen. Der 59-Jährige soll sich inzwischen mit Klub-Patron Uli Hoeneß versöhnt haben, heißt es. Einem Comeback stünde demnach im Prinzip nichts im Wege.

Zuletzt hatte auch der "Bayerische Rundfunk" über dieses Szenario spekuliert. Der "br" brachte eine Übergangslösung beim FC Bayern ins Spiel. Demnach könnte ein Coach den Verein für ein Jahr übernehmen, bis die Wunschlösungen Jürgen Klopp oder Xabi Alonso verfügbar seien.

Als potenzielle Kandidaten für den Interimsjob wurden in dem Zusammenhang Miroslav Klose, Ole Gunnar Solskjær, Tuchels Co-Trainer Zsolt Löw und eben Hansi Flick genannt.

Flick zu Barca statt zum FC Bayern?

Eben diese Interimslösung soll laut "Bild" aber keine Option für Flick darstellen. Der Ex-Trainer lasse sich nur mit einem langfristigen Angebot locken, verriet Reporter Christian Falk jüngst in seinem Podcast "Bayern Insider". Als Top-Kandidaten auf den Bayern-Job gelten laut "Bild" deshalb für den Moment Unai Emery von Aston Villa und Roberto de Zerbi von Brighton & Hove Albion.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus glaubt ebenfalls nicht an eine Flick-Rückkehr an der Säbener Straße. "Soviel ich weiß, wird Hansi Flick nicht mehr in der Bundesliga arbeiten. Er ist mehr aufs Ausland fokussiert", sagte die Bayern-Legende am Wochenende bei "Sky".

Flick hatte den FC Bayern von November 2019 bis Sommer 2021 schon einmal hauptverantwortlich trainiert und in dieser Zeit sieben Titel gewonnen, ehe er anschließend zum DFB wechselte und Bundestrainer wurde.

Im September 2023 wurde ihm dort eine lange Negativserie zum Verhängnis und der Übungsleiter musste seinen Hut nehmen. Seit Monaten kursieren nun Gerüchte, dass er im Sommer den FC Barcelona übernehmen könnte.