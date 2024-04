S04-Abwehrjuwel vor dem Abschied

IMAGO/Oliver Mengedoht

Maxime Ndong Penda soll vor einem Abschied vom FC Schalke 04 stehen

Abwehrhüne Maxime Ndong Penda ist bei der U17 des FC Schalke 04 eine der Lichtgestalten. Der 17-Jährige stand nach einem etwas holprigen Saisonstart eigentlich immer 90 Minuten auf dem Rasen und führte den Nachwuchs der Königsblauen zuletzt sogar als Kapitän aufs Feld. Die Zukunft des Abwehrtalent liegt aber wohl dennoch nicht in Gelsenkirchen.

Maxime Ndong Penda wird seinen Vertrag beim FC Schalke 04 nicht über den Sommer 2024 hinaus verlängern und sich stattdessen der Jugend der TSG 1899 Hoffenheim anschließen. Das berichtet "Sky"-Reporter Philipp Hinze auf "X".

In Sinsheim wird Ndong Penda demnach mit einem Fördervertrag ausgestattet, der sich an seinem 18. Geburtstag in einen Profikontrakt wandelt. Eine offizielle Verkündung erfolgte bislang nicht.

Ob Ndong Penda noch einmal Werbung für seine Person im direkten Duell mit Hoffenheim machen kann, steht übrigens noch in den Sternen. Während die U17 der TSG die Südwest-Staffel der B-Junioren-Bundesliga klar gewinnen und somit an der Meisterschaftsendrunde teilnehmen wird, muss Schalke als Dritter der West-Staffel noch bangen.

FC Schalke 04 soll wiederum bei Hoffenheim wildern

Vor dem Ligaendspurt rangieren die Knappen mit 44 Zählern auf Rang drei, einen Punkt hinter Bayer Leverkusen. Die beiden Erstplatzierten wahren die Chance auf den Titel. Platz eins ist dem BVB (64 Zähler) schon jetzt nicht mehr zu nehmen.

Apropos Borussia Dortmund: Beim Schalker Revierrivalen schnürte Ndong Penda die Fußball-Schuhe, ehe er sich 2018 S04 anschloss.

Sollte Ndong Penda tatsächlich nach Sinsheim wechseln, soll für Ersatz übrigens schon gesorgt sein. Der FC Schalke 04 hat sich laut übereinstimmenden Medienberichten ausgerechnet mit Hoffenheims U17-Kapitän Tim Pfeiffer geeinigt. Pfeiffer soll auch für die U19 eingeplant sein und möglichst schnell ans Profiteam herangeführt werden, heißt es.