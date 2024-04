Medien: BVB darf nicht auf Sancho-Schnäppchen hoffen

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Wie geht es weiter mit Jadon Sancho beim BVB?

Borussia Dortmunds aussichtsreichste Option, Jadon Sancho über den Sommer hinaus zu halten, ist eine weitere Ausleihe von Manchester United. Auch für diese müsste sich der BVB aber offenbar finanziell enorm strecken.

Wie die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" schreiben, dürfen die Schwarz-Gelben nicht auf ein erneutes Schnäppchen beim 24 Jahre alten Engländer hoffen. Lediglich vier bis fünf Millionen Euro kostete den BVB das zunächst auf ein halbes Jahr angelegte bisherige Leihgeschäft mit Sancho - ein Betrag, der bei einer Weiterverpflichtung wohl deutlich übertroffen werden würde.

Demnach müsste der BVB bei einer weiteren Leihe bis zum Sommer 2025 einen größeren Anteil von Sanchos Gehalt übernehmen, mutmaßlich zwischen neun und zehn Millionen Euro. Der Flügelstürmer würde damit zu einem der Top-Verdiener im Dortmunder Kader aufsteigen, müsste aber auch deutliche Einbußen hinnehmen. Bei United soll er nämlich in etwa das Doppelte einstreichen.

Der englische Rekordmeister werde zudem auch die Leihgebühr nach oben anpassen, heißt es.

Ein Kauf wäre für den BVB wohl gar nicht stemmbar. Mindestens 35 bis 40 Millionen Euro Ablöse müssten dafür dem Bericht zufolge nach Manchester fließen.

BVB: Schwache Zahlen von Jadon Sancho

Ein Problem in beiden Szenarien: Sancho hat in den zurückliegenden Wochen im BVB-Trikot nur sporadisch nachgewiesen, eine echte Verstärkung sein zu können. Auch die nackten Zahlen lesen sich enttäuschend: Lediglich zwei Treffer und zwei Vorlagen gelangen dem einstigen Scorer-König in 18 Pflichtspielen für den BVB.

Dass es für Sancho bei United weitergeht, ist allerdings weiterhin ausgeschlossen - zumindest, wenn Trainer Erik ten Hag im Amt bleibt.

Der Niederländer lobte zwar unlängst in einer Medienrunde die Leistungen Sanchos in den Champions-League-Halbfinals gegen Atlético Madrid, dieser habe "seinen Beitrag zum Dortmunder Erfolg geleistet". Er stellte auf Nachfrage aber auch klar, dass dies nichts daran ändere, dass Sancho keine Zukunft am Old Trafford habe.

Mit ten Hag hatte sich Sancho im zurückliegenden Sommer überworfen und war dann suspendiert worden. Erst beim BVB kehrte er wieder in den Profi-Betrieb zurück.