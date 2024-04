Ralf Rangnick bestätigt Interesse des FC Bayern

IMAGO/ULMER

Ralf Rangnick wird vom FC Bayern umworben

Österreichs Nationalcoach Ralf Rangnick hat erstmals öffentlich eine Anfrage des FC Bayern bestätigt.

"Es gab eine Kontaktaufnahme von Bayern München, darüber habe ich auch den ÖFB informiert. Wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Mein Fokus liegt auf der österreichischen Nationalmannschaft. Wir konzentrieren uns vollkommen auf die Europameisterschaft. Ich fühle mich hier sehr wohl. Im Moment gibt es keinen Grund, mich intensiv und konkret damit zu beschäftigen", sagte Rangnick bei "90minuten.at".

Auf die Frage, ab wann er sich konkret mit dem Münchner Interesse beschäftigen würde, antwortete Rangnick: "In dem Moment, wo die Bayern sagen würden: Wir wollen Sie. Und dann muss ich mich fragen: Will ich das überhaupt?"

Ein klares Bekenntnis zum österreichischen Verband vermied der 65-Jährige. "Falls ich etwas anderes machen will, werde ich das zu allererst mit dem ÖFB besprechen", sagte Rangnick.

Mega-Gehalt beim FC Bayern? Geld spielt für Ralf Rangnick "keine Rolle"

Finanzielle Überlegungen spielten in seiner Zukunftsplanung "überhaupt keine Rolle", betonte der frühere Bundesliga-Trainer, dem beim FC Bayern angeblich ein Gehalt in Höhe von 15 Millionen Euro pro Jahr winkt. "Für mich geht es um andere Dinge: Kann ich etwas bewegen? Kann ich etwas bewirken? Besteht die Chance, eine Mannschaft zu entwickeln und erfolgreich zu sein? Das treibt mich an. Wenn mich das einmal nicht mehr antreibt, ist es Zeit, in Rente zu gehen", sagte Rangnick.

Ihm zufolge hätte ein möglicher Wechsel zum FC Bayern nach der EM keinen Einfluss auf die Betreuung von Österreichs Nationalteam während der Endrunde.

"Wir wollen diese Mannschaft so optimal wie möglich betreuen – und so gut wie möglich abschneiden. Ich habe ein enges und vertrauensvolles Verhältnis zu meinem Team. Es wird nicht deshalb besser spielen, nur weil ich sage: Ich bin noch definitiv die nächsten vier Jahre hier", erklärte Rangnick, der inzwischen der Wunschkandidat an der Säbener Straße sein soll.