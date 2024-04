Eintracht-Star verrät: So können wir Bayern wieder packen

IMAGO/Marc Schueler

Robin Koch (r.) siegte in der Hinrunde mit der Eintracht gegen den FC Bayern

Am kommenden Samstagnachmittag reist Eintracht Frankfurt zum 31. Bundesliga-Spieltag zum FC Bayern, spielt dort ab 15:30 Uhr um die nächsten Punkte für die sichere Europapokal-Qualifikation. Stammspieler Robin Koch hat erklärt, wie er mit seiner Mannschaft zum zweiten Mal in der laufenden Saison gegen die Münchner bestehen will.

Das Hinrunden-Duell ist den Hessen um Innenverteidiger Robin Koch noch aller bestens in Erinnerung, wurde der FC Bayern am 9. Dezember doch mit 5:1 vor heimischer Kulisse abgefertigt.

"Wir haben gezeigt, dass wir gegen die Bayern gewinnen können, wenn wir alles auf den Platz bringen. Natürlich gibt es leichtere Spiele, aber wir fahren da nicht hin und sagen: 'Okay, heute geht nichts'", hofft Koch im "kicker"-Interview auch beim zweiten Vergleich mit dem entthronten Meister in dieser Saison auf etwas Zählbares für seine Farben.

Der Abwehrchef der Eintracht weiß dabei genau, worauf es in der Begegnung gegen das Münchner Star-Ensemble ankommen wird: "Klar ist, dass wir extrem diszipliniert spielen müssen und dann über Umschaltmomente Nadelstiche setzen wollen. Mit unserem Tempo vorne können wir zu Chancen und Toren kommen. Beeindruckend war die Intensität beim Anlaufen. Genau das brauchen wir wieder."

Koch will mit der Eintracht wieder in den Europapokal

Zwar sei es nicht möglich, den FC Bayern über die gesamte Spielzeit hinweg hoch zu pressen: "Aber aus der Kompaktheit heraus muss man sie immer wieder aggressiv anlaufen und hohe Ballgewinn erzwingen, damit man nicht mehr so viele Gegenspieler vor sich hat", führte Koch weiter aus.

Der 27-Jährige ist in seinem ersten Jahr bei den Adlerträgern absoluter Stammspieler im Abwehrzentrum, hat wettbewerbsübergreifend schon 38 Pflichtspiele von Beginn an auf dem Feld gestanden.

Für die letzten Wochen seit die Zielsetzung für Koch persönlich sowie die ganze Mannschaft klar, betonte der gebürtige Pfälzer: "Mein voller Fokus liegt jetzt darauf, dass wir nächste Saison international spielen. Für mich war es bisher eine gute erste Saison, auch wenn es immer Luft nach oben gibt."