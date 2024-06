Kroos: DFB-Team "weit weg" von Favoritenrolle bei Heim-EM

IMAGO/UWE KRAFT

Getragen von der Euphorie will Toni Kroos mit dem Nationalteam nachlegen

Nach dem sechsten Champions-League-Sieg seiner Karriere reist der deutsche Nationalspieler Toni Kroos nun auch mit großen Ambitionen zur Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land.

"Es wäre falsch, nicht mit dem Ziel EM-Titel anzutreten", sagte der 34-Jährige in einem "Sky"-Interview nach dem 2:0-Finalsieg mit Real Madrid gegen Borussia Dortmund.

"Ich glaube, wir haben es geschafft, die Stimmung ein bisschen ins Positive zu drehen. Trotzdem sind wir in meinen Augen weit weg davon, ein Favorit zu sein. Aber es ist ein Selbstverständnis in mir: Wenn ich ein Turnier spiele, dann will ich natürlich gewinnen."

Kroos wird seine Karriere nach der EM beenden. Das Champions-League-Finale in London war am Samstagabend bereits sein letztes Spiel für Real Madrid. "Wenn mir das mal jemand erzählt hätte, dass ich sechs Champions-League-Titel gewinnen sollte, hätte ich das nicht geglaubt. Das ist Wahnsinn", sagte er. "Dass es auf die Art und Weise zu Ende geht mit Madrid: Das ist das, was ich mir immer gewünscht habe."