DFB-PK mit dem Bundestrainer und Pascal Groß im Stream

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Julian Nagelsmann hofft auf eine erfolgreiche Heim-EM mit dem DFB-Team

Am Montagabend (20:45 Uhr) steht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der vorletzte Test vor der Fußball-EM 2024 an. Gegner der DFB-Elf ist die Ukraine. Was sagen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Mittelfeldakteuer Pascal Groß vor dem wegweisenden Testkick? sport.de zeigt die gesamte Medienrunde ab 15:30 Uhr im Live-Stream (öffnet sich bei PK-Beginn oben im Artikelbild).

Lange Zeit schien die Europameisterschaft in weiter Ferne, doch jetzt geht plötzlich alles ganz schnell. Schon in rund zwei Wochen steigt in der Münchner Allianz Arena das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland. Bis dahin wartet auf die Jungs von Bundestrainer Julian Nagelsmann aber noch reichlich Arbeit.

Am Freitag bezog der DFB-Tross das Quartier in Herzogenaurach. Am Montagabend (20:45 Uhr) steht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft dann das Testspiel im Nürnberger Max-Morlock-Stadion gegen die Ukraine an. Dem Team bietet sich dort vor ausverkauftem Haus die Chance, die EM-Euphorie im Land weiter entfachen zu lassen.

Nationalmannschaft trifft auf die Ukraine

Welche Pläne hat der Bundestrainer gegen die Ukraine? Setzt der ehemalige Coach des FC Bayern auf eine B-Elf? Oder sollen sich möglichst viele Nationalspieler bei den Testspielen bereits einspielen? All diese Fragen könnte der 36-Jährige auf der Pressekonferenz am Sonntagnachmittag beantworten, die sport.de an dieser Stelle ab 15:30 Uhr live im Stream zeigt.

Mit auf dem Podium wird dann auch Mittelfeldspieler Pascal Groß sitzen. Der 32-Jährige debütierte erst im September für die DFB-Auswahl und entwickelte sich seitdem zum festen Bestandteil des Kaders von Nagelsmann.

Wie schätzt der England-Legionär seine Chance auf regelmäßige Einsatzzeiten bei der Europameisterschaft ein? Wie bewertet der gebürtige Mannheimer, der in dieser Saison mit vier Treffern und zehn Vorlagen in der Premier League überzeugte, die aktuelle Stimmung im Team?