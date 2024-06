RB Leipzig und SGE wittern bei Ouédraogo Morgenluft

IMAGO/Steinbrenner

Assan Ouédraogo wird nicht vom FC Schalke 04 zum FC Bayern gehen

Lange sah es so aus, als sollte Assan Ouédraogo seine Zelte beim FC Schalke 04 aufbrechen, um sich dem FC Bayern anzuschließen. Doch nun sickerte durch, dass der deutsche Rekordmeister dem Mittelfeld-Juwel eine Absage erteilte. Das könnte offenbar RB Leipzig und Eintracht Frankfurt wieder auf den Plan rufen.

Laut dem "Sportbuzzer" schien zuletzt schon alles klar: Für einen Wechsel von Assan Ouédraogo zum FC Bayern fehlte nur noch die Unterschrift des Spielers. Seitdem vergingen jedoch einige Tage, doch eine Unterschrift erfolgte nicht, eine Bestätigung des Transfers des 18-Jährigen in Diensten des FC Schalke 04 ließ auf sich warten.

Stattdessen sorgte am Sonntag ein Bericht von "Sky" für Aufsehen. Der Pay-TV-Sender vermeldete, dass sich die Verantwortlichen des FC Bayern gegen einen Transfer des Youngsters in diesem Sommer entschieden. Die Spielerseite samt Management sei am frühen Sonntagmorgen vom deutschen Rekordmeister offiziell darüber informiert worden, dass der Wechsel nicht vollzogen wird.

Demnach würde das Schalke-Talent den Rekordmeister inklusive Ablöse, Handgeld und Gehalt wohl rund 15 bis 20 Millionen Euro kosten. Viel Geld für einen Spieler, der erst ab 2025 fest für die Mannschaft eingeplant ist. Hinzu kommt, dass die Münchner laut "Sky" ihren Fokus auf Verstärkungen legen wollen, die dem Team direkt helfen.

FC Schalke 04: RB Leipzig und SGE weiter an Ouédraogo dran

Dies eröffnet anderen Klubs wiederum die Chance, sich die Dienste des begehrten DFB-Juniorennationalspielers zu sichern. Allen voran RB Leipzig und Eintracht Frankfurt sollen laut "Bild" Interesse an dem zentralen Mittelfeldspieler zeigen. Der U17-Weltmeister habe jedoch "viele Anfragen erhalten", heißt es weiter.

Ausschlaggebend könnte am Ende sein, welcher Klub Ouédraogo seinen Wunsch auf eine sofortige Rückleihe zum FC Schalke 04 erfüllt. Den Informationen der Boulevardzeitung zufolge will der Kreativspieler weiter Spielpraxis bei den Knappen sammeln, bevor er den Schritt zu einem höherklassigen Verein geht.

Auch ist möglich, dass ein Klub aus dem Ausland den Zuschlag bei Ouédraogo erhält. Aus England sollen beispielsweise der FC Liverpool, Manchester United und Aston Villa Interesse zeigen. Mit Juventus Turin, AC und Inter Mailand sind auch Vereine aus der Serie A interessiert.