Müller spürt EM-Euphorie: "Ein geiles Fußballfest"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Thomas Müller (M.) steht vor seiner vierten EM-Teilnahme

Weniger als zwei Wochen vor dem Eröffnungsspiel gegen Schottland verspürt Thomas Müller allmählich die aufkommende Euphorie vor der Heim-Europameisterschaft in Deutschland. Der Altmeister des FC Bayern steht vor seiner vierten EM-Teilnahme und hofft dabei endlich auf den ganz großen Wurf.

Während sich Müller bekanntermaßen seit 2014 bereits Fußball-Weltmeister nennen darf, hat er mit dem DFB-Team bei Europameisterschaften noch nicht allzu viel gerissen. 2012 und 2016 war jeweils im Halbfinale Schluss, 2021 sogar schon im Achtelfinale.

Müller blieb dabei in all seinen bisherigen 13 EM-Einsätzen noch ohne ein einziges Tor. Vor seinem wohl letzten EM-Turnier zeigte sich der 34-Jährige daher jetzt besonders motiviert und entschlossen.

Der Offensivmann des FC Bayern zeigte sich positiv begeistert von den ersten Einheiten, die zum Teil sogar öffentlich und vor großem Publikum stattfanden.

"Beim ersten öffentlichen Training in Jena waren 15.000 Fans in der Hütte, komplett ausverkauft. Teilweise hatten wir Schwierigkeiten, den Trainer zu hören. Das hat man wirklich nicht alle Tage beim Training", schrieb der 128-malige Nationalspieler in seiner monatlichen "Müller-Mail".

"Diese enorme Energie der Menschen zu spüren, pusht uns nochmal zusätzlich. Wenn das munter so weitergeht und wir auf dem Fußballplatz auch unseren Teil dazu beitragen, wird es das Fußballfest, das wir uns alle erträumen", zeigte sich Müller bereits in EM-Euphorie.

Müller betont Wichtigkeit des Eröffnungsspiels

Das Urgestein des deutschen Rekordmeisters aus München spüre, "dass sich jeder für das große Ziel Heim-EM völlig in den Dienst der Mannschaft stellt, ohne seine eigenen Stärken hintenanzustellen." Er sei daher auch überzeugt davon, dass diese positive Energie auch mit in die Spiele genommen werde.

Mit Blick auf die kommenden Tage bis zum Eröffnungsspiel am 14. Juni gegen Schottland legte sich der FCB-Routinier fest: "Mit dem Testspiel am Montag sehe ich die heiße Phase der Vorbereitung eingeläutet. Das zweite und letzte Testspiel gegen Griechenland wird dann ein bisschen wie eine Generalprobe sein. Aber unser ganzer Fokus liegt auf dem Eröffnungsspiel gegen Schottland. Meiner Erfahrung nach ist das Auftaktspiel in einem Turnier extrem wichtig."

Der Druck, welcher auf dem Schottland-Spiel laste, sei für die deutschen Auswahlspieler zwar extrem groß. Doch Müller stellte klar: "Dafür sind wir alle Profis und lieben solche Herausforderungen. Es ist alles angerichtet für ein geiles Fußballfest."