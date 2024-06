Bayern-Star de Ligt verkündet frohe Botschaft

IMAGO/Thomas Voelker

Bayern-Star Matthijs de Ligt hat geheiratet

Beim FC Bayern zählte Matthijs de Ligt in der abgelaufenen Saison zu den wenigen Gewinnern. Die Zeit zwischen Bundesliga-Ende und EM-Start hat der Niederländer nun genutzt, um seine langjährige Freundin zu heiraten.

Via Instagram veröffentlichte der Nationalspieler gemeinsam mit seiner Frau und der "Vogue" am Sonntag Fotos von der Trauung. Wie die Mode-Zeitschrift berichtet, fand die Hochzeit mit dem Model Annekee Molenaar bereits am 7. Juni statt.

Wegen des bevorstehenden Turniers habe man "erst einmal im kleinen Kreis gefeiert", verriet Molenaar.

Bereits mit 18 Jahren lernten sich die beiden kennen und sind seitdem ein Paar, Ende Juni 2023 folgte schließlich de Ligts Antrag. Nach der standesamtlichen Hochzeit soll eine "große italienische Hochzeit" in der Toskana folgen.

Erstmal steht für de Ligt die Europameisterschaft in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) auf dem Programm. Dort ist der Innenverteidiger eine feste Säule im Kader der Elftal.

Mit den Niederlanden trifft der 24-Jährige in Todesgruppe D auf Frankreich, Österreich und Polen. Das erste Spiel findet am 16. Juni in Hamburg gegen Polen (15:00 Uhr/RTL) statt.

De Ligt beim FC Bayern zuletzt wieder Stammkraft

Obwohl er beim FC Bayern eine titellose Saison erlebte, reist de Ligt mit Selbstvertrauen zur EM. In der vergangenen Rückserie war der Defensivmann unter Trainer Thomas Tuchel endlich wieder eine feste Größe. Zuvor hatten ihn mehrere Verletzungen ausgebremst.

Weil seine teaminternen Konkurrenten Dayot Upamecano und Min-jae Kim immer wieder patzten, rutschte de Ligt in die erste Elf. Dort bildete er mit Winterneuzugang Eric Dier ein stabiles Abwehr-Duo.

2022 war der Rechtsfuß für 67 Millionen Euro von Juventus Turin zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Damit ist er die drittteuerste Verpflichtung der Klub-Geschichte. Nur Harry Kane (95 Mio.) und Lucas Hernández (80 Mio.) kosteten mehr.

Stand jetzt ist de Ligt noch bis 2027 an den FC Bayern gebunden. In bislang 73 Pflichtspielen für die Münchner erzielte er fünf Treffer.